Трамп угостил полицейских пиццей и заявил, что лично выйдет патрулировать улицы Вашингтона
Опубликовано:
Президент США Дональд Трамп пообещал присоединиться к патрулированию улиц Вашингтона вместе с военными и полицейскими, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.
Накануне Трамп встретился с полицией, военнослужащими Национальной гвардии и представителями нескольких федеральных агентств, участвовавших в его операции по борьбе с преступностью в Вашингтоне. На встрече глава США заявил, что сейчас ситуация в столице лучше, чем за последние годы, а скоро - станет еще лучше.
"Теперь все чувствуют себя в безопасности", - считает Трамп.
Издание пишет, что Трамп раздал собравшимся сотрудникам правоохранительных органов пиццу и гамбургеры, а примерно через полчаса вернулся в Белый дом.
Он не сопровождал никого во время патрулирования города, хотя ранее в интервью радиоведущему Тодду Старнсу заявил, что собирается это сделать.
"Я собираюсь выйти сегодня вечером, думаю, с полицией и, конечно же, с военными. Мы собираемся выполнить свою работу", - заявлял Трамп, не называя при этом сроки, когда он планирует это сделать.
В Белом доме пока никак не комментировали слова Трампа и не анонсировали подобных мероприятий с его участием.
Напомним, на прошлой неделе Трамп направил сотрудников Национальной гвардии в Вашингтон "для восстановления правопорядка". Он также объявил, что в рамках мер по борьбе с насильственной преступностью в американской столице полиция Вашингтона переходит под федеральный контроль.
По словам Трампа, он хочет сделать город "безопаснее и красивее, чем когда-либо".
Ранее Трамп назвал мэра Вашингтона Мюриэль Баузер "хорошим человеком, который пытается что-то сделать", но отметил, что несмотря на ее усилия, уровень преступности растет, а город становится "грязнее и менее привлекательным".
Незадолго до этого Трамп в соцсетях заявлял, что бездомные должны покинуть Вашингтон.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Суд отменил штраф Трампу на 500 млн долларов
- The Guardian: Трамп решил отойти от переговоров между Россией и Украиной
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2277852-tramp-ugostil-policeyskih-piccey-i-zayavil-chto-lichno-vyydet-patrulirovat-ulicy-vashingtona/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах