Суд отменил штраф Трампу на 500 млн долларов
Опубликовано:
Верховный суд штата Нью-Йорк отменил полумиллиардный штраф президенту страны Дональду Трампу, к которому его приговорили в прошлом году, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Как пишет издание, ссылаясь на решение суда, речь идет о деле о завышении стоимости активов Трампа.
"Постановление суда о возврате незаконно полученной прибыли, обязывающее ответчиков выплатить почти полмиллиарда долларов штату Нью-Йорк, является чрезмерным штрафом, нарушающим восьмую поправку к конституции Соединенных Штатов", - указано в документе.
Согласно постановлению апелляционного подразделения верховного суда штата, решение суда на Манхэттене о взыскании штрафа с Трампа отменяется. При этом сам вердикт о признании Трампа виновным остался в силе.
Издание напоминает, что в феврале 2024 года Трампа признали виновным по делу о намеренном искажении стоимости активов его бизнеса с целью получения более выгодных условий по займам и приговорили к штрафу в 464 миллиона долларов.
С учетом накопленных процентов и дополнительных штрафов, наложенных также на его сыновей Эрика и Дональда-младшего заодно с рядом руководителей компании Trump Organization, размер взыскания составил 527 миллионов долларов.
