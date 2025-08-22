Суд отменил штраф Трампу на 500 млн долларов

Верховный суд штата Нью-Йорк отменил полумиллиардный штраф президенту страны Дональду Трампу, к которому его приговорили в прошлом году, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, ссылаясь на решение суда, речь идет о деле о завышении стоимости активов Трампа.

"Постановление суда о возврате незаконно полученной прибыли, обязывающее ответчиков выплатить почти полмиллиарда долларов штату Нью-Йорк, является чрезмерным штрафом, нарушающим восьмую поправку к конституции Соединенных Штатов", - указано в документе.

Согласно постановлению апелляционного подразделения верховного суда штата, решение суда на Манхэттене о взыскании штрафа с Трампа отменяется. При этом сам вердикт о признании Трампа виновным остался в силе.

Издание напоминает, что в феврале 2024 года Трампа признали виновным по делу о намеренном искажении стоимости активов его бизнеса с целью получения более выгодных условий по займам и приговорили к штрафу в 464 миллиона долларов.

Свежая публикация по теме: Трамп угостил полицейских пиццей и заявил, что лично выйдет патрулировать улицы Вашингтона

С учетом накопленных процентов и дополнительных штрафов, наложенных также на его сыновей Эрика и Дональда-младшего заодно с рядом руководителей компании Trump Organization, размер взыскания составил 527 миллионов долларов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.