"Поражение польской дипломатии". Отсутствие поляков в Вашингтоне привело к политическому скандалу в Варшаве

В воскресенье, перед встречей Владимира Зеленского и европейских лидеров с Дональдом Трампом, источники в администрации президента Польши неофициально передавали, что президент Кароль Навроцкий тоже полетит в США. Но в день саммита он все же остался дома. Польские политические обозреватели считают, что Навроцкого просто не пригласили американцы, но его окружение и правительство принялись обвинять друг друга.

В Польше уже второй день бушует политический скандал вокруг вопроса: как так получилось, что такая влиятельная в Европе страна не участвовала в важном для безопасности региона событии. Политический раскол между непримиримыми оппонентами из правительства и окружения президента проявился и тут и вылился в море взаимных обвинений.

Кароль Навроцкий — новоизбранный президент Польши от правоконсервативной партии «Право и справедливость», которая много лет борется за власть с либеральной «Гражданской платформой». Лидер последней Дональд Туск возглавляет правительство Польши и ведет проевропейскую политику, тогда как Навроцкий делает ставку на национализм и консервативный курс.

С момента избрания Навроцкого существовали опасения, что он попытается развалить правительство. Этого пока не случилось, но их конфликт уже отразился на внешней политике Польши. Навроцкий даже выступил против приема Украины в НАТО.

Саммит Трампа, Зеленского и европейских лидеров в Вашингтоне был инициирован на воскресной онлайн-конференции «Коалиции желающих» — группы лидеров 33 стран, в том числе и Польши, которые поддерживают Украину в ее борьбе с российской агрессией. Тогда было решено, что встреча в Белом доме пройдет в том же формате, что и субботняя видеобеседа Трампа и европейских лидеров.

Польшу там представлял президент Навроцкий, поэтому логично было бы, чтобы в Вашингтон поехал тоже он. Кроме того, участие Навроцкого, а не премьера Туска, рассматривалось и потому, что Навроцкий, в отличие от Туска, имеет хорошие отношения с Трампом.

Связями в Вашингтоне, как пишет польская Gazeta Wyborcza, политики из партии «Право и справедливость», с которой связан Навроцкий, хвалятся много лет. Как пишет газета, несколько влиятельных лиц из окружения Трампа помогли Навроцкому во время его президентской кампании попасть в Овальный кабинет и заручиться поддержкой президента США.

Но, несмотря на эти связи, в важнейшей встрече, касающейся мира в Украине, Навроцкий участия не принял.

Некоторые политики объясняют это статусом Польши.

«Польша — страна среднего размера. Она не имеет такого международного влияния, как Германия или Великобритания», — сказал в эфире телеканала Polsat News заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофиль Бартославский.

Двусторонняя встреча важнее саммита 18 августа?

Пресс-секретарь президента Навроцкого в понедельник сказал агентству PAP, что президент «отдает приоритет подготовке визита в Соединенные Штаты 3 сентября».

Это заявление вызвало волну критики со стороны политобозревателей.

«Вы серьезно? Вы отказались от исторической встречи, на которой может быть выработана основа (а может, и целое соглашение) прекращения огня в Украине, что повлияет и на безопасность Польши, ради нескольких фото с Трампом? Двусторонние встречи в Белом доме — это преимущественно пиар. А конференции лидеров США и Европы — это жесткая политика, от которой Навроцкий отказался», — написал редактор Gazeta Wyborcza Бартош Велинский.

Позже и сам президент «успокоил» поляков, напомнив, что в субботу участвовал в разговоре с Трампом после его встречи с Путиным на Аляске, а на его встрече с Трампом 3 сентября вопрос мира в Украине будет «одним из очень важных пунктов».

Комментируя свое отсутствие на саммите в Белом доме, Навроцкий сказал, что в «Коалиции желающих» Польшу представляет правительство, а европейских лидеров в Вашингтон приглашал Владимир Зеленский.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в ответ заявил, что в Белый дом приглашает президент США.

«Хочу сообщить, что на встречи в Белом доме приглашает президент Соединенных Штатов, с которым представители движения MAGA и лично президент Кароль Навроцкий имеют привилегированные отношения. Я прошу использовать их во благо Польши и Европы», — написал Сикорский в понедельник в сети X.

В администрации президента, однако, утверждают, что участие польской делегации обсуждалось в субботу и воскресенье во время видеоконференций «Коалиции желающих», а там Польшу представляли Туск и Сикорский.

Сикорский ответил, что канцелярия президента получила подробный отчет об этих конференциях и знает, что никакой «регистрации на встречу» там не было.

Пресс-секретарь правительства Адам Шлапка заявил, что во встречах с президентом США Польшу в принципе должен представлять тоже президент.

«Сегодняшняя встреча в Вашингтоне проходит в том же формате, что и предыдущие онлайн-встречи европейских лидеров, в которых участвовал президент Трамп. Там Польшу представлял президент Кароль Навроцкий», — написал Шлапка в понедельник в сети X.

Этот «дипломатический пинг-понг» суммировал журналист Михал Ольшевский, написав, что 18 августа стало «днем большого поражения польской дипломатии», и что на самом деле не имеет значения, почему именно Навроцкого не было на встрече в Вашингтоне.

«Хуже всего то, что это — не поражение Навроцкого или польских правых. Это провал [в защите] национальных интересов Польши. Мы хотели быть частью группы ключевых игроков, но обнаружилось, что за былые заслуги в Белом доме за стол не сажают», — написал Ольшевский в фейсбуке.

Польша — одна их ключевых союзниц Украины. Помимо прямой военной помощи, Польша обеспечивает логистику поставок большей части оружия и техники Украине.

Виктория Калимбет

Украинская служба Би-би-си

