    В Турции хотят отменить all inclusive: как к этому относятся казахстанцы

    Опубликовано:

    Шведский стол
    Иллюстративное фото: pixabay.com

    В Турции хотят отменить любимую казахстанцами систему "все включено". Местные чиновники аргументируют тем, что люди набирают больше еды, чем могут съесть, передает сайт телеканала КТК.

    Турция завоевала сердца миллионов туристов своими щедрыми шведскими столами, закусочными у бассейна и мороженым в любое время суток. Однако в случае, если в стране отменят систему аll inclusive, казахстанцы могут отказаться от этого туристического направления.

    Журналисты телеканала пообщались с Нурбеком Хасеновым, который готовится к поездке на Средиземное море. Из списка стран Турцию выбрал неслучайно. Говорит, это лучший вариант отдохнуть душой и телом. Нурбек уверяет: питание, которое уже включено в стоимость путевки, позволяет серьезно сэкономить.

    "Выбрали Турцию, потому что нам так удобно. И нам не приходится искать, где поесть, где отдохнуть, где найти развлечение. (...) Если бы эту функцию, аll inclusive, отменили бы, то мы бы вряд ли поехали в Турцию. Так как в последнее время билеты в Турцию сильно подорожали. И очень много разных альтернатив", - сказал свое мнение Нурбек Хасенов.

    С отдыхающими согласны и турагенты. Поясняют, около 40 процентов казахстанцев выбирают курорты Средиземного моря именно из-за услуги "все включено". Система аll inclusive стала настоящим брендом Турции - и если ее отменят, поток туристов может значительно сократиться.

    Отменить аll inclusive в Турции предложили местные чиновники. Причина - гигантские объемы пищевых отходов. По их словам, ежегодно в стране выбрасывается около 23 млн тонн продуктов. Якобы половина всех завтраков в отелях отправляется в мусор. Многие блюда даже не пробуют.

    "Популярный турецкий завтрак - эта порция по меню идет на двоих. Но ею легко могут наесться трое или четверо. В итоге большую часть еды выкидывают. Это расточительство. Так же как и шведские столы. Люди берут все подряд, а потом не едят. Миллионы лир тратятся впустую", - пояснил член совета по сельскохозяйственной и продовольственной политике Турции Рамазан Бингель.

    В качестве альтернативы активисты предлагают перейти на систему à la carte - когда гость заказывает конкретные блюда из меню, а не выбирает из обилия шведского стола. Но пока к таким изменениям готовы не многие.

    Отказываться от системы "все включено" не хотят и отельеры. Но турецкие чиновники непреклонны, они готовят доклад об отмене системы аll inclusive. В ближайшее время документ планируют представить президенту.

    Источник: КТК

    Напомним, в июле путевки за границу сильно подорожали в Казахстане - в том числе на 58% выросли цены на туры в Турцию.

    А в конце июля находящиеся в Турции казахстанцы рассказали о масштабных пожарах. Тогда там уже неделю бушевали лесные пожары.

    Кроме того, недавно мы писали, что пассажиры рейса Анталья-Астана долетели в столицу Казахстана с пересадкой и задержкой. Причиной стали плохие погодные условия.

