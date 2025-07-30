"Страшно": находящиеся в Турции казахстанцы рассказали о масштабных пожарах (видео)

В Турции, в которой уже неделю бушуют лесные пожары, сейчас отдыхают порядка 15 тыс. казахстанцев. Об эвакуации туристов пока речи нет, сообщает сайт телеканала КТК.

Казахстанцы, живущие в эпицентре, жалуются на едкий запах дыма и пепел на улицах.

Казахстанка Оксана Сабирова живет в Бурсе уже пять лет. Именно там сейчас эпицентр лесных пожаров. Женщина рассказывает: обстановка в городе с каждым днем всё хуже. В небе кружат вертолеты. А температура поднимается до +50. Улицы заполнены дымом и пеплом.

По словам Оксаны, местные власти не были готовы к таким масштабам трагедии. Говорит, пожарной техники не хватает. Приходится освобождать бетономешалки и привлекать к тушению добровольцев.

"Обычные жители, парни, там показывали даже, как тушили этими пятилитровыми бутылками. У мужчины, там у него спущенное колесо, он едет там с этой бочкой. Ну, как бы сами местные пытались тоже помочь, конечно.

Страшно. Людей много госпитализировано. Именно те, которые участвовали в тушении пожара. Кто-то там отравился, может быть. Но очень много смотрю, что выезжали скорые. Выезжали, помогали тем, которые тушили пожары", - поделилась Сабирова.

По данным СМИ, сейчас огонь движется в сторону популярных курортов. Под угрозой Бодрум, Мармарис и даже аэропорт Антальи. Однако отдыхающие там казахстанцы уверяют: обстановка пока спокойная.

"Туристы спокойно гуляют по городу. Обстановка в городе нормальная. Здесь нахожусь уже как два месяца. Температура у нас +40…+43 там, плюс-минус. Предупреждений никаких не было. Насчет пожаров здесь у нас вроде всё тихо", - рассказал Ахметжан Магаметов.

В Турции сейчас отдыхает около 15 тысяч казахстанцев. В фонде «Туристік Қамқор» заявляют: их отпуску ничего не помешает. Курорты в безопасности.

А в эпицентре пожаров – Бурсе – наших туристов официально нет.

"Эпицентры пожара находятся достаточно далеко от мест, где сейчас размещаются туристы. Ни одного обращения, в котором бы говорилось, что «мы находимся в опасности и просим помочь», мы не получали.

Авиакомпании чувствуют себя в безопасности. Ни от одной из них не получали запретов. И комитет гражданской авиации не останавливал движение. И со стороны турецкой, в том числе с аэропорта Антальи, никаких сигналов об опасности не поступало", - сообщила председатель фонда «Туристік Қамқор» Инна Рей.

Между тем число жертв пожаров увеличилось до 17, еще 14 человек попали в больницы.

Местные власти заявляют, что причина масштабных пожаров - поджоги.

"Большинство пожаров вызваны человеческим фактором – это поджоги. А еще неосторожным обращением с огнем, сжиганием мусора и халатностью. Работы по тушению ведутся круглосуточно.

Я призываю граждан воздержаться от разведения костров, сжигания травы и мусора. Особенно вблизи лесов. Неосторожный шаг – и может начаться катастрофа!" - заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

Президент Турции объявил, что с начала лесных пожаров было задержано больше 40 человек, подозреваемых в поджогах.

Источник: КТК

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