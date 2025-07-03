Путевки за границу сильно подорожали в Казахстане
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Услуги по организации комплексного отдыха в Казахстане подорожали на 48%. В том числе на 58% выросли цены на туры в Турцию и почти на 16% – в казахстанские дома отдыха, передает NUR.KZ.
Инфляция в Казахстане в июне составила 11,8% – на столько выросли цены в среднем за год. В расчет входит изменение стоимости 508 товаров и услуг.
В том числе услуги по организации комплексного отдыха. Согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), они за год подорожали на 48,1%. Самый большой рост зафиксирован в Алматы (63,9%), а самый маленький – в Шымкенте (24,5%).
На этот показатель сильно повлияло подорожание путевок в Дубай – крупнейший город в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Оно составило 68,7% за год в среднем по стране.
Отдельную статистику по городам БНС в этом месяце не приводит. Для примера: в июне прошлого года отдых в Дубае для казахстанцев, наоборот, подешевел – на 2,1% за год.
При этом продолжили расти цены на путевки в Турцию – в июне они выросли на 58,4% за год. В аналогичном периоде прошлого года рост был равен 28,5%.
Больше всего организация туров в Турцию подорожала в Алматы (на 76,4%), а меньше всего – в Западно-Казахстанской области (на 41,6%).
Также статистика зафиксировала годовой рост средней стоимости путевок в казахстанские дома отдыха – на 15,7%. Отметим, что в прошлом году он составлял всего 2,6%.
Сильнее всего организация туров в местные дома отдыха подорожала также в Алматы – на 41,5% за год. А никак не изменилась ее средняя стоимость в Западно-Казахстанской области и Астане.
|Рост цен на организацию комплексного отдыха в Казахстане (июнь 2025 года к июню 2024 года)
|Область/город
|В общем
|Путевки в Турцию
|Путевки в дома отдыха Казахстана
|Казахстан
|48,1%
|58,4%
|15,7%
|Акмолинская
|39,4%
|51,0%
|2,7%
|Актюбинская
|49,9%
|57,8%
|8,9%
|Алматинская
|34,2%
|51,2%
|2,0%
|Атырауская
|44,8%
|55,5%
|3,0%
|Западно-казахстанская
|33,8%
|41,6%
|0,0%
|Жамбылская
|57,1%
|69,6%
|14,7%
|Карагандинская
|49,0%
|58,5%
|10,1%
|Костанайская
|46,5%
|53,5%
|16,9%
|Кызылординская
|40,9%
|46,4%
|15,5%
|Мангистауская
|38,7%
|53,1%
|3,1%
|Павлодарская
|49,5%
|49,7%
|25,1%
|Северо-казахстанская
|43,1%
|51,5%
|9,3%
|Восточно-казахстанская
|40,2%
|49,9%
|11,6%
|Туркестанская
|54,8%
|48,9%
|36,8%
|Жетісу
|38,1%
|49,1%
|4,2%
|Ұлытау
|45,9%
|47,6%
|23,0%
|Абай
|46,5%
|59,8%
|11,8%
|Астана
|37,8%
|50,6%
|0,0%
|Алматы
|63,9%
|76,4%
|41,5%
|Шымкент
|24,5%
|42,2%
|1,1%
|По данным Бюро национальной статистики
Таким образом, путевки за границу и в казахстанские дома отдыха сильно подорожали в Казахстане. Рост оказался выше инфляции и сильнее аналогичного показателя, который был в июне прошлого года.
Напомним, что резкое повышение средней стоимости организации зарубежного отдыха было отмечено еще в ноябре прошлого года.
Ранее мы также писали, что ОАЭ и Турция входят в топ-5 самых популярных направлений среди казахстанцев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2261652-putevki-za-granicu-silno-podorozhali-v-kazahstane/
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