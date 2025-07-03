Путевки за границу сильно подорожали в Казахстане

Услуги по организации комплексного отдыха в Казахстане подорожали на 48%. В том числе на 58% выросли цены на туры в Турцию и почти на 16% – в казахстанские дома отдыха, передает NUR.KZ.

Инфляция в Казахстане в июне составила 11,8% – на столько выросли цены в среднем за год. В расчет входит изменение стоимости 508 товаров и услуг.

В том числе услуги по организации комплексного отдыха. Согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), они за год подорожали на 48,1%. Самый большой рост зафиксирован в Алматы (63,9%), а самый маленький – в Шымкенте (24,5%).

На этот показатель сильно повлияло подорожание путевок в Дубай – крупнейший город в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Оно составило 68,7% за год в среднем по стране.

Отдельную статистику по городам БНС в этом месяце не приводит. Для примера: в июне прошлого года отдых в Дубае для казахстанцев, наоборот, подешевел – на 2,1% за год.

При этом продолжили расти цены на путевки в Турцию – в июне они выросли на 58,4% за год. В аналогичном периоде прошлого года рост был равен 28,5%.

Больше всего организация туров в Турцию подорожала в Алматы (на 76,4%), а меньше всего – в Западно-Казахстанской области (на 41,6%).

Также статистика зафиксировала годовой рост средней стоимости путевок в казахстанские дома отдыха – на 15,7%. Отметим, что в прошлом году он составлял всего 2,6%.

Сильнее всего организация туров в местные дома отдыха подорожала также в Алматы – на 41,5% за год. А никак не изменилась ее средняя стоимость в Западно-Казахстанской области и Астане.

Рост цен на организацию комплексного отдыха в Казахстане (июнь 2025 года к июню 2024 года) Область/город В общем Путевки в Турцию Путевки в дома отдыха Казахстана Казахстан 48,1% 58,4% 15,7% Акмолинская 39,4% 51,0% 2,7% Актюбинская 49,9% 57,8% 8,9% Алматинская 34,2% 51,2% 2,0% Атырауская 44,8% 55,5% 3,0% Западно-казахстанская 33,8% 41,6% 0,0% Жамбылская 57,1% 69,6% 14,7% Карагандинская 49,0% 58,5% 10,1% Костанайская 46,5% 53,5% 16,9% Кызылординская 40,9% 46,4% 15,5% Мангистауская 38,7% 53,1% 3,1% Павлодарская 49,5% 49,7% 25,1% Северо-казахстанская 43,1% 51,5% 9,3% Восточно-казахстанская 40,2% 49,9% 11,6% Туркестанская 54,8% 48,9% 36,8% Жетісу 38,1% 49,1% 4,2% Ұлытау 45,9% 47,6% 23,0% Абай 46,5% 59,8% 11,8% Астана 37,8% 50,6% 0,0% Алматы 63,9% 76,4% 41,5% Шымкент 24,5% 42,2% 1,1% По данным Бюро национальной статистики

Таким образом, путевки за границу и в казахстанские дома отдыха сильно подорожали в Казахстане. Рост оказался выше инфляции и сильнее аналогичного показателя, который был в июне прошлого года.

Напомним, что резкое повышение средней стоимости организации зарубежного отдыха было отмечено еще в ноябре прошлого года.

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