Два самолета столкнулись и загорелись в аэропорту в США (видео)
Опубликовано:
В понедельник, 11 августа, в аэропорту Каллиспелл-Сити штата Монтана на северо-западе США столкнулись и загорелись два самолета, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC Montana.
В полиции сообщили, что пожарные быстро отреагировали на ситуацию и оперативно потушили огонь.
Жертв в результате произошедшего нет.
Small plane crashes at Kalispell City Airport— Chat News Hub (@chatnewshub) August 11, 2025
Initial reports indicate a small plane had an issue on the runway and crashed into another plane on the taxiway.
Flathead County Sheriff Brian Heino tells MTN that the extent of any injuries is not known at this time.#Montana… pic.twitter.com/JaLCQlBcdp
Начальник пожарной охраны Каллиспелла Джей Хаген подтвердил телеканалу, что заходивший на посадку самолет врезался в другой самолет на взлетно-посадочной полосе, в результате чего оба самолета охватило пламя.
На борту самолета находились пилот и три пассажира. Два человека получили легкие травмы и обратились за медицинской помощью.
Шериф округа Флэтхед сообщил, что на месте происшествия работают сотрудники полиции Калиспелла, офиса шерифа округа и местные пожарные.
My staff is on site at the plane crash at the Kalispell City Airport. From what we understand, no one was injured, praise God. We will be assisting local authorities and the airport in any way we can as they handle this unfortunate accident. pic.twitter.com/BodskYNaIr— Rep Ryan Zinke (@RepRyanZinke) August 11, 2025
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2274186-dva-samoleta-stolknulis-i-zagorelis-v-aeroportu-v-ssha-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах