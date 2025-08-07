Два министра Ганы и еще шесть человек погибли при крушении вертолета (фото)

В Гане вчера, 6 августа, потерпел крушение военный вертолет, в результате чего погибли восемь человек, в том числе два министра, передает NUR.KZ со ссылкой на Pulse Ghana.

По данным издания, судно потерпело крушение недалеко от Аданси-Акрофуом в регионе Ашанти. Чиновники направлялись на запуск программы совместной добычи полезных ископаемых и развития навыков, когда вертолет, на котором они летели, пропал с радаров.

На место крушения судна оперативно прибыли аварийно-спасательные службы, которые обнаружили горящие обломки.

Сообщается, что среди погибших - министр обороны Эдвард Оман Боама и министр окружающей среды, науки, технологий и инноваций Ибрагим Муртала Мохаммед.

При крушении погибли также заместитель координатора по нацбезопасности Ганы, бывший министр продовольствия и сельского хозяйства, замглавы Национального демократического конгресса, бывший кандидат в парламент и три члена экипажа Вооруженных сил Ганы.

В память о погибших по всей Гане приспустят флаги.

Сейчас ведется расследование ЧП. Причина крушения судна пока неизвестна.

Напомним, ранее на юге Казахстана также потерпел крушение вертолет Минобороны, его обломки были найдены у водохранилища Сарбулак. На борту вертолета находились три челна экипажа, их ищут уже больше 10 суток.

А в мае прошлого года в результате крушения вертолета погиб президент Ирана Ибрахим Раиси. Вместе с главой государства погибли еще семь человек, в том числе глава иранского МИД Хоссейн Амир-Абдоллахиан. Позже в Иране заявили, что причиной крушения судна стали сложные климатические условия.

