Два министра Ганы и еще шесть человек погибли при крушении вертолета (фото)
Опубликовано:
В Гане вчера, 6 августа, потерпел крушение военный вертолет, в результате чего погибли восемь человек, в том числе два министра, передает NUR.KZ со ссылкой на Pulse Ghana.
По данным издания, судно потерпело крушение недалеко от Аданси-Акрофуом в регионе Ашанти. Чиновники направлялись на запуск программы совместной добычи полезных ископаемых и развития навыков, когда вертолет, на котором они летели, пропал с радаров.
На место крушения судна оперативно прибыли аварийно-спасательные службы, которые обнаружили горящие обломки.
BREAKING: Tragedy in Ghana— THE ODD THINKERS (@the_oddmind) August 6, 2025
A Ghana Air Force helicopter has crashed in the Adansi Akrofuom District.
All 8 people on board — including Defence Minister Edward Omane Boamah and Environment Minister Ibrahim Murtala Mohammed — have died.
Bodies were burnt beyond recognition.… pic.twitter.com/rDqHdYme0J
Сообщается, что среди погибших - министр обороны Эдвард Оман Боама и министр окружающей среды, науки, технологий и инноваций Ибрагим Муртала Мохаммед.
Ghana's Defence Minister, Dr. Omane Boamah and Environment Minister, Murtala Muhammed have passed on in a helicopter crash. pic.twitter.com/x5RNpIq7Vl— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) August 6, 2025
При крушении погибли также заместитель координатора по нацбезопасности Ганы, бывший министр продовольствия и сельского хозяйства, замглавы Национального демократического конгресса, бывший кандидат в парламент и три члена экипажа Вооруженных сил Ганы.
Our hearts are heavy!— Ghana Armed Forces (@GhArmedForces) August 6, 2025
You served our nation and the colours gallantly.
Rest In Peace! pic.twitter.com/rG7Ugv1EzA
В память о погибших по всей Гане приспустят флаги.
Сейчас ведется расследование ЧП. Причина крушения судна пока неизвестна.
Напомним, ранее на юге Казахстана также потерпел крушение вертолет Минобороны, его обломки были найдены у водохранилища Сарбулак. На борту вертолета находились три челна экипажа, их ищут уже больше 10 суток.
А в мае прошлого года в результате крушения вертолета погиб президент Ирана Ибрахим Раиси. Вместе с главой государства погибли еще семь человек, в том числе глава иранского МИД Хоссейн Амир-Абдоллахиан. Позже в Иране заявили, что причиной крушения судна стали сложные климатические условия.
