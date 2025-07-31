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    КНДР обвинила две страны в подготовке к ядерной войне

    Опубликовано:

    Флаг КНДР
    Флаг КНДР. Иллюстративное фото: SimpleImages/Getty Images

    Председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Ин Чхоль заявил, что США и Южная Корея готовятся к ядерной войне, передает NUR.KZ со ссылкой на The Korea Times.

    С таким заявлением Пак Ин Чхоль выступил на Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве.

    Обвинив США и Южную Корею, представитель КНДР заявил, что в таких условиях ядерные разработки Северной Кореи являются "мерой самообороны, жизненно важной для обеспечения безопасности страны от подобных угроз".

    Он обвинил также США и другие западные страны в создании "нестабильности и хаоса" ради сохранения своего "гегемонистского положения".

    "Продвинутая подготовка Соединенных Штатов и Южной Кореи к развязыванию ядерной войны достигла решающей стадии. Это побуждает КНДР принимать все необходимые меры в ответ на этот геополитический кризис.

    Наличие возможностей для упреждающего реагирования на различные угрозы безопасности является жизненно важным вопросом для нашего государства в целях защиты своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности", — заявил представитель КНДР.

    Пак заявил, что Северная Корея никогда не потерпит "своеволия и произвола США и их приспешников" и "полностью выполнит свою обязанность" по защите международного правосудия.

    На конференции присутствовал и выступал спикер Национальной ассамблеи Южной Кореи У Вон Сик. Он в своей речи призвал сохранить каналы связи между Северной и Южной Кореями, несмотря на то, что отношения остаются напряженными. Обвинения Пака он комментировать не стал.

    Издание отмечает, что представители этих стран не проводили никаких встреч в рамках конференции.

    Напомним, в июне премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран "подводит мир к ядерной войне".

    "Израиль пытается предотвратить это, положить конец этой агрессии, и мы можем сделать это, только противостоя силам зла", - заявлял Нетаньяху.

    К слову, в прошлом году глава РФ Путин заявлял, что Россия технически готова к ядерной войне, а ядерные ракеты Росси всегда находятся в боевой готовности. Но Путин заверил, что не собирается применять ядерное оружие в конфликте с Украиной.

    А президент США Дональд Трамп в марте призвал страны отказаться от ядерного оружия. Он заявил, что хотел бы начать переговоры о денуклеаризации с Россией и Китаем.

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