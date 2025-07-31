КНДР обвинила две страны в подготовке к ядерной войне

Председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Ин Чхоль заявил, что США и Южная Корея готовятся к ядерной войне, передает NUR.KZ со ссылкой на The Korea Times.

С таким заявлением Пак Ин Чхоль выступил на Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве.

Обвинив США и Южную Корею, представитель КНДР заявил, что в таких условиях ядерные разработки Северной Кореи являются "мерой самообороны, жизненно важной для обеспечения безопасности страны от подобных угроз".

Он обвинил также США и другие западные страны в создании "нестабильности и хаоса" ради сохранения своего "гегемонистского положения".

"Продвинутая подготовка Соединенных Штатов и Южной Кореи к развязыванию ядерной войны достигла решающей стадии. Это побуждает КНДР принимать все необходимые меры в ответ на этот геополитический кризис.

Наличие возможностей для упреждающего реагирования на различные угрозы безопасности является жизненно важным вопросом для нашего государства в целях защиты своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности", — заявил представитель КНДР.

Пак заявил, что Северная Корея никогда не потерпит "своеволия и произвола США и их приспешников" и "полностью выполнит свою обязанность" по защите международного правосудия.

На конференции присутствовал и выступал спикер Национальной ассамблеи Южной Кореи У Вон Сик. Он в своей речи призвал сохранить каналы связи между Северной и Южной Кореями, несмотря на то, что отношения остаются напряженными. Обвинения Пака он комментировать не стал.

Издание отмечает, что представители этих стран не проводили никаких встреч в рамках конференции.

Напомним, в июне премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран "подводит мир к ядерной войне".

"Израиль пытается предотвратить это, положить конец этой агрессии, и мы можем сделать это, только противостоя силам зла", - заявлял Нетаньяху.

К слову, в прошлом году глава РФ Путин заявлял, что Россия технически готова к ядерной войне, а ядерные ракеты Росси всегда находятся в боевой готовности. Но Путин заверил, что не собирается применять ядерное оружие в конфликте с Украиной.

А президент США Дональд Трамп в марте призвал страны отказаться от ядерного оружия. Он заявил, что хотел бы начать переговоры о денуклеаризации с Россией и Китаем.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.