Трамп и нефть. Как новый президент США собирается добиться "энергетического господства" Америки

Дональд Трамп обещает сделать США главной энергетической державой планеты и залить дешевой нефтью и сжиженным газом не только Америку, но и весь мир — назло "зеленой" повестке Джо Байдена. Насколько реально нефтегазовое чудо Трампа и какие препятствия ждут американского президента на пути к окончательной победе над Россией и Саудовской Аравией — двумя главными конкурентами США на мировом рынке ископаемых энергоресурсов?

"Бури, детка, бури" — лозунг предвыборной кампании Трампа. Он обещает масштабно нарастить производство нефти и других легких углеводородов — на 15%, или на 3 млн баррелей в сутки.

США и без того крупнейший производитель энергоресурсов в мире. Одной только нефти с газовым конденсатом Америка добывает более 13 млн баррелей в сутки, тогда как Россия и Саудовская Аравия — примерно по 10,5 млн.

Кроме того, США — ведущий экспортер сжиженного газа (СПГ) на планете. Америке удалось укрепить позиции в Европе после вторжения России в Украину и решения Владимира Путина пойти газовой войной на Европу. "Газпром" ее проиграл и фактически потерял свой самый доступный и доходный европейский рынок.

На освободившееся место пришли американские газовые компании, и Трамп намерен закрепить их господство, а заодно отвоевать долю азиатского рынка у других крупных экспортеров СПГ — Катара, Канады и Австралии.

Это — одна из двух главных целей его реформ. Вторая — нарастить добычу, чтобы удержать низкие цены на топливо на внутреннем американском рынке. Сейчас газ там почти втрое дешевле, чем в Европе или Китае — двух главных экономических соперниках США, что дает американской промышленности конкурентные преимущества и подстегивает рост благосостояния в самой богатой стране.

Как же Трамп собирается добиться "энергетического господства"?

Аляска, трубопроводы и "звериный дух" капитализма

"В целом просматриваются два пути увеличения добычи нефти. Первый — смягчение регулирования со стороны государства, второй — создание стимулов для нефтяных компаний добывать больше", — отмечают экономисты Institute of International Finance (IIF) Марселло Эстевао и Иван Бургара.

"Последние 4 года нефтяников сдерживали "зеленые" реформы Джо Байдена, призванные перевести энергетику с ископаемого топлива на более экологичные источники, — пишут они. — Второй срок Трампа может разбудить в них "звериный дух" и готовность инвестировать сейчас ради прибыли в будущем".

С этой целью Трамп припрятал полдесятка козырей в рукаве.

Первый — отдать нефтяникам федеральные земли и шельф. Сейчас на них и в индейских резервациях добывается около четверти всей нефти в США. Байден ограничил выдачу лицензий на разработку значительной части казенных владений, прежде всего на шельфе Тихого и Атлантического океанов ради защиты природы.

Трамп может разрешить бурить на федеральных землях в богатых нефтью штатах — прежде всего на Аляске и в Техасе — а также на государственном шельфе Мексиканского залива. Однако готовность отдать федеральные земли под вышки и скважины — лишь полдела. Нужно еще получить разрешения на разведку и добычу.

И это — второй козырь Трампа. В его первый срок на получение разрешения в среднем уходило 174 дня, согласно данным Бюро по управлению федеральными землями (BLM). При Байдене время ожидания выросло до 258 дней, к тому же, придя к власти, он вовсе приостановил выдачу разрешений и возобновил ее только к середине четырехлетнего президентского срока.

Третий козырь - развитие инфраструктуры. Трамп намерен разрешить строительство заблокированных при Байдене трубопроводов. Тогда компании получат выход на новые рынки сбыта и к экспортным морским терминалам, что позволит им быстро нарастить добычу на действующих месторождениях.

Четвертая мера, припасенная новой администрацией, призвана поддержать не производство и предложение, а спрос на нефть и газ. Трамп грозится отменить масштабные "зеленые" субсидии Байдена, смягчить экологические требования и пересмотреть заявленные темпы перехода автомобилей и энергетики от ископаемого топлива на возобновляемые источники.

И наконец, пятый козырь — отмена введенных Байденом ограничений на экспорт сжиженного газа.

Не все так просто

Трамп может снять ограничения на экспорт СПГ в первый день, однако тут же столкнется с двумя проблемами. Во-первых, Байден запретил его не просто так, а под предлогом изучения экологических последствий расширения береговых терминалов. Любое разрешение, выданное до завершения экспертизы, рискует быть оспоренным в суде.

Но эта проблема временная — формальная часть экологической экспертизы завершится уже через месяц. Гораздо более серьезная преграда, как показал опыт Австралии, — рост внутренних цен на газ, которым неизбежно обернется увеличение экспорта на внешние рынки, где цены, как уже упоминалось, в разы выше.

Трамп не просто хочет избежать подорожания энергоресурсов, он обещал избирателям ровно обратное — снижение цен.

Заставить частные компании "бурить, детка, бурить" — еще одна задача не из легких.

Компании принимают инвестиционные решения с оглядкой на рентабельность и на долгие годы вперед. Если заявленная цель Трампа сбить цены на нефть и газ будет достигнута, то бурить они будут меньше, а не больше, даже если отдать им все федеральные земли бесплатно.

Для разработки существующих месторождений с прибылью нужна средняя цена на нефть в 65 долларов за баррель, показал свежий опрос нефтяников Федеральным резервным банком Канзас-Сити. Для существенного увеличения добычи потребуется уже 89 долларов за баррель.

Никто из них не ждет такого роста цен. В среднем нефтяники прогнозируют 73 доллара за баррель через полгода, 77 через год и 80 через два года.

Поэтому большинство крупных компаний не собираются увеличивать вложения, несмотря на ободряющие заявления Трампа. К тому же, инвесторы и рынок требуют от них пускать все больше прибыли на выплаты акционерам в виде дивидендов и выкупа акций, так что на капитальные вложения остается меньше.

"Годы, а то и десятилетия"

"Власти могут раздавать федеральные земли, но это не значит, что нефтяники тут же кинутся разрабатывать их, — предупреждают экономисты IIF. — Их сдерживает не только экономическая целесообразность увеличения объемов добычи, но и факторы внутреннего и мирового спроса и предложения".

А вот со спросом пока вопросы.

И главный картель производителей нефти ОПЕК+, и главный аналитический центр западных стран-потребителей IEA (Международное энергетическое агентство) прогнозируют вялый рост спроса на нефть и газ в 2025 году из-за проблем мировой экономики и сокращения аппетита главного потребителя — Китая.

Спрос на нефть в мире все равно растет в ногу с увеличением населения и развитием промышленности. В текущем году, по расчетам IEA, он увеличится еще на 1 млн баррелей в сутки до 104 млн баррелей в сутки.

Одновременно сокращается предложение из-за санкций США против российского и иранского "теневого флота" танкеров. Однако кризиса и резкого роста цен на мировом рынке никто пока не ждет.

Во-первых, потому что США и Китай обладают гигантскими стратегическими запасами для интервенций на случай дефицита. Во-вторых, потому что ОПЕК+ собирается в этом году отказаться от части ограничений на экспорт нефти странами-членами картеля. И, в-третьих, потому что страны, не входящие в ОПЕК+, в том числе США, Канада, Бразилия, Гайана и Аргентина, собираются нарастить добычу в этом году еще на 1,5 млн баррелей в сутки.

"Все эти дополнительные меры должны покрыть как возможные перебои в поставках, так и ожидаемый рост спроса", — полагают эксперты Международного энергетического агентства.

Если не цены, то может, хотя бы поблажки в регулировании помогут Трампу добиться роста добычи нефти и газа в США?

Если это и случится, то очень нескоро, полагают экономисты IIF.

"При всем дерегулировании вряд ли в ближайшие четыре года мы увидим значительный рост добычи нефти в США, — пишут они. — После раздачи лицензий на федеральные земли пройдут годы, а то и десятилетия, прежде чем там начнется добыча. Выходит, любой значительный прирост производства нефти в США в результате дерегулирования вероятен лишь после окончания президентского срока Трампа в 2028 году".