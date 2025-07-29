Доступ к порносайтам официально запретили в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, запрещающий доступ к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт главы государства.

Как говорится в тексте закона, устанавливается запрет на распространение контента, содержащего элементы порнографического характера, в интернет-пространстве Кыргызской Республики.

Цель закона - защита моральных и нравственных ценностей общества, а также духовно-нравственного здоровья личности.

"Уполномоченный государственный орган, установив факт распространения порнографического контента, принимает решение о приостановлении функционирования соответствующего сайта или его отдельной страницы в информационно-телекоммуникационной сети интернет на срок до двух месяцев с момента установления такого факта.

В связи с этим интернет-провайдеры, хостинг-провайдеры, владельцы сайтов и (или) страниц в интернет-пространстве Кыргызской Республики обязаны блокировать доступ к контенту, содержащему элементы порнографического характера", - говорится в законе.

Сообщается, что нарушение требований данного закона влечет ответственность, установленную законодательством Кыргызской Республики о правонарушениях.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Напомним, недавно экс-вице-министр внутренних дел Казахстана, сенатор Марат Кожаев в кулуарах правительства рассказал, почему в стране не могут навсегда заблокировать скандальный сайт Кыздар.нет.

Ранее сообщалось, что в Казахстане стала популярна схема с фальшивыми "штрафами" за посещение "запрещенных" сайтов. Аферисты устраивают психологические атаки и вымогают деньги у граждан.

А весной 2024 года стало известно, что в Казахстане введут уголовное наказание за организацию сексуальных услуг в интернете. 5 июля того же года законы о противодействии торговле людьми, вандализму и проституции подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

После этого в МВД подробно разъяснили новый закон. А 5 сентября 2024 года в Казахстане начал действовать закон "О противодействии торговле людьми", согласно которому онлайн-проституция стала уголовно наказуемым преступлением.

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