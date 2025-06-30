Почему в Казахстане не могут заблокировать скандальный сайт Кыздар.нет

Экс-вице-министр внутренних дел, сенатор Марат Кожаев в кулуарах правительства рассказал, почему в стране не могут навсегда заблокировать скандальный сайт, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Кожаева, борьба с подобными сайтами осложнятся тем, что их администраторы быстро могут изменить ссылку.

"Мой собственный опыт в правоохранительных органах говорит, что на самом деле с этими явлениями пытаемся бороться. Но современные системы, особенно интернет-ресурсы - они чем уникальны?

Стоит только чуть поменять IP- адрес, можно точку убрать, - и это будет новый, не заблокированный ресурс. Поэтому там способов обхода наших блокировок очень много", - сказал Марат Кожаев.

Отметим, в октябре 2023 года в МВД сообщали о задержании топ-менеджеров сайта, однако позже, как выяснилось, дело против них прекратили.

А весной 2024 года стало известно, что в Казахстане введут уголовное наказание за организацию сексуальных услуг в интернете. 5 июля того же года законы о противодействии торговле людьми, вандализму и проституции подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

После этого в МВД подробно разъяснили новый закон. А 5 сентября 2024 года в Казахстане начал действовать закон "О противодействии торговле людьми", согласно которому онлайн-проституция стала уголовно наказуемым преступлением.