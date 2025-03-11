Фальшивые штрафы за "просмотр порносайтов" опять начали получать казахстанцы

Схема с фальшивыми "штрафами" за посещение "запрещенных" сайтов снова стала популярной в Казахстане. Аферисты устраивают психологические атаки и вымогают деньги у граждан. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Не всегда мошенники представляются банкирами или полицейскими, которые пугают граждан заявлениями об "оформлении на их имя кредита". Иногда преступники начинают угрожать пользователям интернета штрафами или блокировками компьютера за нахождение на "запрещенных сайтах".

Как сообщает Telegram-канал Aqparat Saqsysy, в настоящее время в Казахстане снова активизировались мошеннические схемы со штрафами в Интернете – аферисты пугают своих жертв денежными взысканиями за посещение запрещенных сайтов на которых есть, например, контент для взрослых или какой-либо экстремистский материал.

Преступники присылают пользователям уведомления якобы от Министерства внутренних дел Казахстана с требованием оплатить штраф. Интересно, что такие уведомления обычно не получается закрыть обычным путем.

Отметим, что эта схема не является новой – таким образом мошенники обманывали доверчивых пользователей чуть ли не всю историю существования Интернета.

Например, всплеск популярности этой схемы был зафиксирован в 2023 году – тогда аферисты отправляли гражданам уведомления от имени правоохранительных органов о блокировании компьютера или гаджета за посещение сайтов с порнографией.

Аналогичные случаи фиксировались и в прошлом году. Причем мошенники не просто угрожали блокировкой и "штрафами", но и обещали отправить всем знакомым жертвы подробности происшествия, то есть устраивали психологические атаки.

Вот и в этот раз преступники действуют точно также: в уведомлении они сообщают, что IP-адрес пользователя определен, и к человеку нагрянут представители правоохранительных органов, если он вовремя не оплатит "штраф".

Гражданам нельзя вестись на этот фейк. В Казахстане, хоть и существует список "запрещенных сайтов", штрафов за их посещение не предусмотрено – такие порталы просто не открываются, так как блокируются провайдером.

Интересно, что получить такое "письмо счастья" можно не только на сомнительных сайтах. С данной схемой казахстанцы могут столкнуться и на других незапрещенных порталах, где мошенники создали соответствующие настройки и фейковые уведомления – попасть в ловушку можно совершенно случайно.

Впрочем, в любом случае важно помнить, что штрафов за такое "нарушение" в Казахстане не существует, а потому переводить деньги на указанные мошенниками в подобных уведомлениях реквизиты не нужно – блокировка зачастую "лечится" простой перезагрузкой компьютера, а чтобы быть более уверенным в своей безопасности, можно установить на устройство антивирус.

Отметим, что иногда мошенники действуют "умнее", предпочитая использовать в своих схемах искусственный интеллект. Например, ранее полицейские рассказывали казахстанцам о новой схеме мошеннических атак — в ней злоумышленники вымогают деньги голосами родственников и друзей.