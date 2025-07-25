Ордер на арест сирийского диктатора во Франции отменили. Но больше у Асада иммунитета не будет

Кассационный суд Франции, высшая судебная инстанция страны, аннулировал выданный ранее ордер на арест изгнанного президента Сирии Башара Асада, поскольку как глава государства обвиняемый обладал полным иммунитетом от судебного преследования, который распространяется даже на военные преступления и преступления против человечности.

При этом, указал председательствующий судья Кристоф Суляр, теперь Асад больше не президент, так что расследование дела по выдвинутым против него обвинениям продолжится, а в его рамках «могли или [в будущем] ещё могут быть выданы новые ордеры на его арест».

Башар Асад, правивший Сирией на протяжении почти четверти века, в декабре прошлого года был свергнут и бежал в Россию.

Ордер на его арест во Франции был выдан в ноябре 2023 года, в рамках уголовного дела о применении в 2013 году в Сирии правительственными войсками запрещенного международными конвенциями химического оружия. По данным американской разведки, при применении зарина в Думе и Адре под Дамаском в августе 2013 года погибло более тысячи человек.

Ордер на арест во Франции основывался на принципе универсальной юрисдикции, позволяющем судить обвиняемых в самых тяжких военных преступлениях и преступлениях против человечности в любой стране, если в той стране, где эти преступления совершались, справедливый суд невозможен. Вместе с Башаром Асадом были выданы ордеры на арест его брата Махера, командовавшего элитным силовым подразделением, и еще двум сирийских генералов.

Прокуратура оспаривала законность ордера на арест одного лишь Башара Асада, исходя именно из дипломатического иммунитета, положенного ему как главе государства. В июне прошлого года апелляционный суд счел выданный ордер законным.

В январе нынешнего года во Франции был выдан ещё один ордер на арест бывшего сирийского лидера по обвинениям в преступлениях против человечности — на этот раз речь идёт о бомбардировке Думы в 2017 году, где погиб человек с гражданством Сирии и Франции.

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