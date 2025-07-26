Израиль собирается разрешить сбрасывать в сектор Газа еду на парашютах

Израиль в самое ближайшее разрешит Иордании и Объединенным Арабским Эмиратам сбрасывать гуманитарную помощь жителям сектора Газа на парашютах. Об этом заявил представитель COGAT — подразделения армии Израиля, занимающегося гражданскими вопросами на палестинских территориях.

Как передает газета Times of Israel, ссылаясь на израильских официальных лиц, первой помощь таким образом доставит Иордания, причем это может произойти уже в пятницу.

В прошлом году, в начале весны, американские и британские военные в сотрудничестве с Иорданией, Египтом и Францией уже сбрасывали в Газу на парашютах продовольствие — десятки тысяч порций готовой еды.

Сброс на парашютах считается крайне неэффективным способом доставки гуманитарной помощи. Об этом вновь заявил в пятницу глава БАПОР — агентства ООН по поддержке палестинских беженцев — Филипп Лаццарини, назвавший эту идею «отвлечением внимания от бездействия».

Представители ХАМАС, жители сектора Газа, а также многие иностранные лидеры и гуманитарные и правозащитные организации уже много месяцев говорят о том, что населению Газы из-за действий Израиля, который ограничивает поставки продовольствия, грозит массовый голод, а многие местные жители уже голодают.

Израиль эти обвинения отвергает и заверяет, что не ограничивает объем поставок.

Подконтрольное группировке ХАМАС Министерство здравоохранения Газы на этой неделе заявило, что за трое суток в секторе от голода умерли 33 человека.

Директор больницы «Аш-Шифа» в городе Газа, доктор Мохаммед Абу Сальмия, заявил Би-би-си, что от недоедания в секторе страдают 900 тысяч детей (то есть, все дети в секторе). В ООН говорят, что от недоедания страдает одна пятая детей Газы.

Израиль с мая ввел в секторе Газа новую систему доставки и распределения гуманитарной помощи: этим теперь занимается созданный Израилем и США Гуманитарный фонд Газы (Gaza Humanitarian Foundation, GHF). Прочие организации от раздачи помощи напрямую отстранены, а работать с GHF ООН и другие иностранные благотворительные организации отказываются.

Израиль объясняет, что новая система понадобилась затем, чтобы не позволить ХАМАС и другим вооруженным группировкам забирать гумпомощь себе. До мая Израиль по тем же соображениям блокировал поставки.

Европейская дипломатия

Лидеры Великобритании, Франции и Германии в пятницу, обсудив ситуацию в Газе по телефону, выступили с совместным заявлением, призвав Израиль «незамедлительно снять ограничения на поток гуманитарной помощи».

«Гуманитарная катастрофа, которую мы наблюдаем в Газе, должна прекратиться немедленно, — говорится в их совместном обращении. — Блокировка необходимой гуманитарной помощи для гражданского населения неприемлема».

Эмманюэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц «призывают все стороны положить конец конфликту путем немедленного прекращения огня», а также требуют «безусловного освобождения всех заложников», удерживаемых ХАМАС с 7 октября 2023 года.

«Базовые потребности мирного населения, включая доступ к воде и продовольствию, должны быть удовлетворены без дальнейших задержек», — настаивают они.

Страны призывают Израиль «незамедлительно разрешить ООН и гуманитарным неправительственным организациям выполнять свою работу по борьбе с голодом».

При этом лидеры оговариваются, что «разоружение ХАМАС является обязательным условием, и в будущем Газы ХАМАС никакой роли играть не должен».

Переговоры о перемирии закончены

Тем временем и без того слабые надежды на скорое перемирие в Газе в четверг растаяли: Израиль и США вышли из переговоров с ХАМАС через посредников в Катаре.

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф обвинил ХАМАС в недобросовестном отношении к переговорам, а затем, в пятницу, и сам президент Дональд Трамп заявил, что ХАМАС на самом деле не хотел договариваться о перемирии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу заявил, что теперь Израиль и США будут искать альтернативные способы вызволить остающихся в Газе израильских заложников и положить конец власти ХАМАС в секторе.

ХАМАС на заявление Уиткоффа ответил, что тот сделал его, чтобы в интересах Израиля надавить на палестинскую сторону, и что стороны на переговорах постепенно продвигались вперед.

США и Израиль объявили о выходе из переговоров через несколько часов после того, как ХАМАС дал ответ на американский план перемирия.

Согласно этому плану, прекращение огня было бы объявлено на 60 дней, в течение которых были бы увеличены поставки помощи в сектор и в обмен на освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем освобождены все оставшиеся живые израильские заложники и передана часть тел погибших заложников.

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