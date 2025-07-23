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    "Зеля - черт": акции протеста прошли в Украине после подписания Зеленским резонансного закона

    Опубликовано:

    Протестующие в Киеве после подписания закона
    Протестующие в Киеве после подписания закона. Фото: TETIANA DZHAFAROVA/AFP via Getty Images

    В столице Украины Киеве прошли акции протеста после того, как президент страны Владимир Зеленский подписал закон об ограничении полномочий антикоррупционных органов.

    Как сообщает издание РБК-Украина, в стране уже некоторое время активно обсуждалось возможное принятие законопроекта о деятельности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), а также Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

    Закон произвел резонанс, так как включает правки, которые ограничивают полномочия НАБУ и САП, их передадут генпрокурору. В НАБУ заявили, что таким образом руководитель САП становится номинальной фигурой, а само Бюро теряет независимость и превращается в подразделение генпрокуратуры.

    "Антикоррупционная инфраструктура Украины, выстроенная с 2015 года, будет разрушена. Призываем народных избранников воздержаться от голосования, которое может окончательно уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине", - говорилось в сообщении.

    При этом, накануне на странице законопроекта на сайте Верховной Рады появилось сообщение о подписании президентом, но впоследствии эта информация исчезла. А примерно через 10 минут на сайте снова появилась информация, что документ подписан президентом.

    Между тем, по данным украинского издания "Страна", в столице страны и трех областных центрах прошли массовые собрания людей, выступивших против закона об ограничении полномочий НАБУ и САП.

    Отмечалось, что изначально люди стояли с плакатами молча, без криков и лозунгов. Но позже количество протестующих увеличилось. Люди начали скандировать слова "Нет коррупции во власти" и "Позор!".

    По информации издания, после того, как стало известно, что Зеленский уже подписал закон, часть людей разошлась. Но многие принялись скандировать "Зеля - черт!".

    Позже Владимир Зеленский записал обращение в своих соцсетях, где объяснил свое решение. Также он сообщил, что уже провел переговоры с руководителями САП и НАБУ.

    "Антикоррупционная инфраструктура будет работать, только без российского влияния - ее нужно очистить от него. И справедливости должно быть больше. Конечно, НАБУ и САП будут работать.

    Годами чиновники, бежавшие из Украины, по разным причинам спокойно живут за границей, в очень хороших странах и без каких-либо правовых последствий, и это ненормально. Нет рационального объяснения тому, почему уголовные дела на миллиарды долларов "висят" годами. И нет объяснения, почему россияне все еще могут получать необходимую им информацию. Важно - без россиян", - написал Зеленский.

    Ранее Русская служба Би-би-си писала, что Верховная рада Украины проголосовала во втором чтении за законопроект № 12414, в который в последний момент внесли поправки о деятельности Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, созданных во время правления Петра Порошенко. Эксперты и оппозиция говорят, что это делается для уничтожения антикоррупционных органов.

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