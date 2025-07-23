Рада Украины фактически перевела антикоррупционные органы в подчинение Генпрокуратуры. ЕС обеспокоен

Верховная рада Украины проголосовала во втором чтении за законопроект № 12414, в который в последний момент внесли поправки о деятельности Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, созданных во время правления Петра Порошенко. Эксперты и оппозиция говорят, что это делается для уничтожения антикоррупционных органов.

Накануне Служба безопасности Украины и офис генерального прокурора провели обыски в бюро в рамках «спецоперации по нейтрализации российского влияния на НАБУ».

А утром во вторник выяснилось, что в повестку дня Рады внесен проект закона, название которого вроде бы не касается антикоррупционных органов: он предусматривает внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс «относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения».

Но вместе с поправками, касающимися пропавших, документ предполагает изменения в работе и НАБУ, и САП.

Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал этот проект утром 22 июля, и уже через несколько часов депутаты его одобрили.

Принятый законопроект уже подписал председатель Рады Руслан Стефанчук. Далее его должен подписать президент Украины.

Что такое НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины — независимый орган для борьбы с коррупцией, созданный в 2015 году, вскоре после Евромайдана, закончившегося бегством из страны президента Виктора Януковича.

Тогда же были созданы Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Национальное агентство по противодействию коррупции (НАЗК), Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) и Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Расследовать коррупцию могут еще два украинских государственных органа: Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальная полиция (НПУ).

«НАБУ расследует коррупционные преступления топ-чиновников, ГБР расследует не только коррупционные, но и любые другие преступления высокопоставленных чиновников, если нет ни одного из условий подследственности НАБУ, а Национальная полиция — то, что не относится к подследственности ГБР и НАБУ, — объясняют в Transparency International. — После досудебного расследования дела НАБУ рассматривает ВАКС, а дела ГБР и НПУ — суды общей юрисдикции».

Запуск системы независимых антикоррупционных органов был одним из требований Европейского союза к Украине для предоставления безвизового режима ее гражданам, а также условием получения Киевом финансовой помощи со стороны Запада.

Однако уже с 2017 года отношения НАБУ со «старыми» украинскими правоохранительными органами были крайне напряженными: Генпрокуратура и СБУ задерживали сотрудников антикоррупционного бюро, против его руководителя возбуждалось уголовное дело.

Что меняет законопроект № 12414

Если коротко — он превращает антикоррупционные органы в зависимые от генерального прокурора институты.

Депутат Ярослав Железняк написал, что в случае принятия этого законопроекта руководителем прокуроров САП фактически будет генпрокурор, а не глава САП.

«Это означает, что теперь генпрокурор будет определять, какой прокурор будет следить за расследованиями НАБУ», — говорит Железняк.

Генеральный прокурор отныне будет иметь право истребовать любое производство НАБУ и передать его на рассмотрение другому прокурору. Это изменение отменяет предыдущую норму, которая запрещала изымать производства из НАБУ.

Также руководитель САП теряет возможность решать споры о подследственности дел для НАБУ. Эти полномочия теперь принадлежат генеральному прокурору.

Кроме того, добавляется прямая норма, которая предоставляет генеральному прокурору право рассматривать ходатайства о закрытии всех уголовных производств в отношении топ-чиновников (с четким перечнем должностей) и, по результатам рассмотрения таких ходатайств, закрывать эти производства.

Верховная рада фактически передала контроль над новыми антикоррупционными органами в руки генерального прокурора, который, как когда-то признавал сам Владимир Зеленский, является «100% его человеком». Хотя он так оценивал своего первого генпрокурора, Руслана Рябошапку, однако вряд ли с тех пор генпрокурор стал более независимым, считает корреспондент Украинской службы Би-би-си Виталий Червоненко.

Нардеп, глава комитета Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин говорит, что власть — руками Комитета по правоохранительной деятельности — вводит «тотальный контроль генпрокурора над антикоррупционными делами».

Почему это произошло?

Как отмечает корреспондент Украинской службы Би-би-си, ответ на вопрос, почему НАБУ и САП так неудобны для власти, причем любой, прост: весь замысел этих независимых структур в том, что они независимы.

Работу НАБУ неоднократно пытались подорвать самыми разными способами, внося разнообразные правки в законодательство, что иметь возможность отбиться от пристального внимания нового органа, отмечает он. Первый глава НАБУ Артем Сытник открыто говорил о политическом давлении на ведомство и информационной кампании против него в прессе.

Но за работой антикоррупционных органов пристально следили США и ЕС, и их давление (вместе с давлением украинского гражданского общества) работало — потому что власти нужно было движение в ЕС, безвизовый режим и западные деньги.

И вот на четвертый год полномасштабного вторжения России и на шестой год президентства Владимира Зеленского утром 22 июля в Раде появился проект закона, а днем его уже одобрили.

За день до этого Служба безопасности, Генпрокуратура и Государственное бюро расследований (все полностью подконтрольные офису президента страны) объявили о масштабной спецоперации против НАБУ и САП, заявив, что нашли там предателей, друзей России и нарушителей правил дорожного движения.

Сначала обозреватели отнеслись к этим заявлениям и разоблачениям серьезно, изучали предоставленные доказательства, но впоследствии все же увидели в этом первый этап замысла власти — провести информационную работу, чтобы уже на следующий день нанести удар по независимости НАБУ. Так и произошло, что признала даже руководительница антикоррупционного комитета Рады от «Слуги народа» Анастасия Радина, призывавшая коллег не голосовать за этот законопроект.

«В случае голосования за эти изменения антикоррупционная инфраструктура Украины будет фактически уничтожена. Последствия принятия этого законопроекта для государства считаю катастрофическими», — написала Радина.

Теперь обозреватели предполагают, что недавние громкие случаи с коррупционными делами против ближайшего окружения президента и могли стать поводом для подчинения НАБУ и САП генпрокурору. А журналисты-расследователи предполагают, что на подходе в НАБУ были и другие дела — возможно, против кого-то в ближайшем окружении президента, а теперь их появление маловероятно.

В Евросоюзе уже отреагировали, заявив, что поддержка Радой нового законопроекта повлияет на результат ежегодной оценки прогресса стран, подающих заявки на вступление в ЕС. Ближайшую оценку Еврокомиссия проведет в конце октября.

Как передает «Украинская правда», спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье напомнил, что ЕС предоставляет свою финансовую поддержку при условии прогресса в сфере демократического управления. По его словам, ЕС «обеспокоен недавними действиями Украины против антикоррупционных органов — НАБУ и САП».

Послы стран Большой семерки накануне выразили обеспокоенность давлением на НАБУ, но, возможно, на этом все и закончится. Ведь параллельно в Стамбуле может состояться очередной раунд мирных переговоров России и Украины — миру будет не до этого.

Громкие дела и противостояние спецслужб

В 2017 году НАБУ возбудило несколько громких антикоррупционных дел, после которых началось противостояние ведомства с другими силовыми структурами.

Среди прочего бюро обвинило в коррупции тогдашнего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова. Деятельность Насирова неоднократно становилась объектом критики со стороны активистов, депутатов парламента и даже министра финансов.

В списке обвинений в его адрес, в частности, было давление на налогоплательщиков, владение незадекларированной квартирой в Лондоне, несогласованная с правительством поездка в США на инаугурацию Дональда Трампа (в 2016 году). Следствие по нескольким возбужденным против него уголовным делам продолжается.

Кроме того, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задерживали сына тогдашнего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра и бывшего заместителя министра Сергея Чеботаря. Позже дело было закрыто из-за отсутствия доказательств.

В 2021 году НАБУ задержало Николая Чауса, которого называли самым известным судьей Украины. Чаусу предъявили обвинения во взяточничестве: он был задержан детективами НАБУ, когда закапывал одну из банок, набитых стодолларовыми купюрами, на своем дачном участке. Фотография этой банки стала мемом и принесла Чаусу всенародную известность. Сейчас судья осужден и находится в тюрьме.

В 2023 году НАБУ заявило, что уличило в коррупции главу Верховного суда Украины Всеволода Князева.

В 2016 году следователи Генпрокуратуры пытались обыскать офис НАБУ: тогда детективов бюро подозревали в организации незаконной прослушки. Прокуратура также захватывала двух оперативников НАБУ прямо в конспиративной квартире ведомства и несколько часов удерживала их в подвале своего офиса.

Замять ситуацию удалось только совместным заявлением главы НАБУ Артема Сытника и генпрокурора Юрия Луценко о том, что никакой «войны» между их ведомствами нет.

Однако затем Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Сытника за разглашение данных следствия: в прессу попала стенограмма встречи главы НАБУ с журналистами, на которой он «не под запись» поделился с ними подробностями дел, расследуемых его ведомством.

Генеральная прокуратура и СБУ также провели спецоперацию на конспиративной квартире НАБУ, в результате которой несколько сотрудников бюро были задержаны, а личные данные агентов, работавших под прикрытием, были засвечены на всю страну.

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