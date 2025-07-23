Наказать Китай за "субсидирование" конфликта в Украине призвал посол США при НАТО
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Посол США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox Business заявил, что Китай "субсидирует" конфликт в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.
"Китай считает, что ведет опосредованную войну через Россию, и в некоторых заявлениях китайского правительства мы видим, что они хотят, чтобы Соединенные Штаты и наши союзники были заняты этой войной, чтобы мы не могли сосредоточиться на наших других стратегических задачах", — заявил Мэтью Уитакер.
Он призвал "привлечь КНР к ответственности" за то, что они "субсидируют убийства, происходящие на полях сражений в Украине".
Издание отмечает, что комментарии Уитакера прозвучали через неделю после того, как Трамп пригрозил России жесткими экономическими санкциями, если она не прекратит войну с Украиной в течение 50 дней. Трамп заявил, что введет 100%-ные пошлины, которые скажутся и на странах, торгующих с Россией, в том числе Индии, Китае и Бразилии.
"Вторичные санкции будут существенными. Они ударят по странам, покупающим российскую нефть, будь то Китай, Индия или Бразилия", — подтвердил Уитакер.
Ранее Русская служба Би-Би-Си писала, что Китай не хочет допустить поражения России в войне с Украиной. Однако в КНР заявили, что Пекин остается нейтральным и выступает за "переговоры, прекращение огня и мир".
Добавим также, что генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что из-за России могут пострадать Индия, Бразилия и Китай. Он призвал лидеров этих стран поговорить с Путиным.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2267865-posol-ssha-pri-nato-prizval-nakazat-kitay-za-subsidirovanie-konflikta/
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