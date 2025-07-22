Китай не хочет допустить поражения России в войне с Украиной. Но что он будет делать дальше?

Этим летом Китай, похоже, решил окончательно покончить с играми в "нейтрального миротворца" в российско-украинской войне и продемонстрировать свои реальные приоритеты.

Это перевод материала, опубликованного на сайте Украинской службы Би-би-си. Оригинал на украинском языке можно прочитать здесь.

После символического визита лидера КНР Си Цзиньпина на парад 9 мая в Москву уже в июле китайские СМИ "слили" слова главы МИД Китая Ван И о том, что Пекин не хотел бы поражения России.

"Ван И заявил главному дипломату ЕС, что Пекин не хочет проигрыша России в Украине, поскольку опасается, что после этого США сосредоточат все свое внимание на Китае", - писала гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на неназванные источники.

В китайском контролируемом инфополе это вряд ли могло быть случайным.

Официально же позиция Китая не изменилась - там продолжают настаивать, что Пекин остается нейтральным и выступает за "переговоры, прекращение огня и мир".

Впрочем, и слова Ван И не опровергли.

Впоследствии Си Цзиньпин на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым закрепил геополитические реверансы в сторону России очередным упоминанием об углублении "всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия" и передал "сердечные приветствия" Владимиру Путину.

Все это происходит на фоне постоянных заявлений Украины и Запада о наращивании военного сотрудничества между Пекином и Москвой.

Из последних проявлений - данные украинской разведки об отправке в Россию 600 китайских военных для изучения опыта российских танкистов, артиллеристов, инженеров и ПВОшников в войне против западного оружия ВСУ.

Ранее также поступали сообщения о поставках Китаем станков, спецхимии, пороха и деталей на российские военные заводы.

А в апреле Владимир Зеленский заявлял даже о передаче китайцами россиянам артиллерии. Правда, без деталей, какой именно и сколько.

Китай всегда отрицает любую прямую военную помощь Кремлю и настаивает, что его интересуют только мирные переговоры между Украиной и Россией.

Но в упомянутом "сливе" Ван И намекнул, что если бы Пекин действительно прямо помогал Москве, то война бы уже давно закончилась - очевидно, не в пользу Киева.

Откровения китайских политиков о таком нежелательном поражении России открывает три сценария вовлечения Китая в российско-украинскую войну: эскалация поддержки Китаем россиян, сохранение статус-кво и сворачивание помощи Москве.

Что же стоит за каждым из этих сценариев и какой из них будет реальным?

Эскалация

"Мотивация Китая - глобальное лидерство через собственный прогресс и уменьшение роли США. Российско-украинская война рассматривается китайцами только в этом контексте - ослабляет она США или усиливает. А Россия используется как военный прокси", - сказала Би-би-си директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Поэтому, по его словам, существенное увеличение китайской военной поддержки России возможно только тогда, когда Пекин признает это необходимым и эффективным в борьбе с Вашингтоном.

"Это может произойти, если Китай увидит в этом четкую выгоду. Если бы Китай увидел, что их поставки россиянам каким-то образом приближают глобальный крах США, то они бы это сделали", - считает Самусь.

Опасность прямой масштабной военной помощи Китая россиянам с 2022 года рассматривается как одна из самых серьезных угроз для Украины.

"Когда речь шла о том, что Кремль закупает вооружение у КНДР или Ирана, то его выбор объективно был не очень широк - снаряды, дроны и ракеты. Но китайская оборонная промышленность - это "горячие" производственные линии всех видов вооружений, часть из которых прямо совместима с советскими и российскими системами", - писал в прошлом году украинский сайт Defense Express.

Во второй половине ХХ века КНР произвела много вооружений, которые являются либо копиями, либо близкими аналогами советских образцов.

Например, китайская 152-мм прицепная гаубица Type 66 является копией разработанной в 1950-х советской Д-20, которую и сейчас активно применяют россияне (и некоторые украинские подразделения).

Другая китайская прицепная гаубица - 122-мм Type 96 - является лицензионной версией советской Д-30.

А 122-мм самоходка Type 89 в начале 1990-х стала китайским аналогом советской САУ 2С1 "Гвоздика".

Наконец, реактивная система залпового огня Type 81 Народно-освободительной армии Китая является копией БМ-21 "Град", созданной после захвата китайцами нескольких вьетнамских "Градов" (полученных теми от СССР) во время Китайско-вьетнамской войны 1979 года.

Они на разных шасси, но имеют те же 40 направляющих для одинаковых 122-мм ракет.

Приводить примеры аналогичных китайско-российских вооружений можно и дальше.

Ситуация напоминает совместимость российской армии с армией КНДР, которая также активно развивала свой ВПК на основе советских разработок.

Разница, однако, в том, что запасы двухмиллионных китайских вооруженных сил гораздо больше, как и возможности быстрого производства боеприпасов.

Поэтому прямые массовые поставки китайского вооружения россиянам, не говоря уже о непосредственном участии (по примеру северокорейцев) с новейшим вооружением, стали бы более чем серьезным вызовом.

"Прямое участие китайцев в войне с Украиной даст мощное преимущество России. И когда китайские политики об этом заявляют - они правы. Китайцы за последние несколько десятилетий очень развили сухопутные войска, как и военно-морские и военно-воздушные силы", - сказал Би-би-си руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

В то же время большинство обозревателей считает, что если "китайская эскалация" и произойдет, то не в открытой, а в скрытой форме.

Defense Express, например, напоминает, как во время ирано-иракской войны в 1980-х Китай официально занимал нейтральную позицию, а неофициально - поставлял иранцам оружие под видом "поставок из Северной Кореи".

В 1980-х американский исследователь Кеннет Тиммерман писал, что Китай использовал КНДР как "естественный посреднический канал поставок китайского оружия в Иран, чтобы скрыть фактические продажи, а близость Северной Кореи к военным заводам на промышленном северо-востоке Китая упрощала логистику".

С таким "скрытым" сценарием соглашается Лакийчук: "Действительно, более вероятным выглядит участие Китая через другого прокси - КНДР. Можно предположить, что в какой-то мере это уже реализуется. И экономически, и военно-политически помощь России от Северной Кореи не просто опирается на китайскую экономическую мощь, но и имеет поддержку и определенные гарантии из Пекина".

Хотя по-настоящему скрыть прямое участие Китая за позицией "это не мы" вряд ли реально - все будет заметно и по логистике, и по самой технике и вооружению, и, в конце концов, на поле боя.

"Давайте представим, что вся помощь, которую оказывают США и ЕС Украине, - в том же объеме Китай поставлял бы РФ. Это был бы очень мощный всплеск. И его невозможно было бы не заметить", - предупреждает китаевед Лейпцигского университета Алексей Чигадаев.

Но вряд ли фактическая "видимость" поставок как-то сдержит Пекин, если решение будет принято.

Статус-кво

Впрочем, на данный момент наиболее вероятным сценарием остается сохранение нынешней "дозированной" помощи Китая, которая позволяет России продолжать войну и медленное наступление в Украине.

"Если бы китайцам было выгодно напрямую поставлять много оружия в Россию, они бы это делали с первого дня полномасштабного вторжения или даже раньше. Но они этого не делают", - констатирует Самусь.

В конце концов, Китай считается крупнейшим бенефициаром российско-украинской войны в ее нынешнем формате.

Китайцы напрямую не "завязли" в конфликте и по-настоящему больших экономических потерь от него не несут. По крайней мере пока.

Зато получают дешевые ресурсы от России, которая становится все более зависимой, и имеют дополнительный геополитический рычаг влияния в маневрах с США и ЕС.

"Китайцы заинтересованы, чтобы Россия не была мощнее их и ослабла в войне против Украины. Поэтому Пекин скорее выбрал тактику - за все отвечает Россия, а Китай только получает российские ресурсы", - говорит Лакийчук.

"С точки зрения китайцев, поражение России - это ее развал. А победа - сохранение влияния на Украину", - добавляет он.

Другой военный аналитик и экс-советник министра обороны Украины Алексей Копытько также , что китайцам статус-кво вполне выгоден.

"Вспомним 9 мая, когда император Си принимал военный парад в Москве. Не только я тогда отметил, что теперь именно в Китае определяют судьбу войны. При определенных условиях Пекин может ее быстро прекратить. Но указанный тезис свидетельствует, что Китай пока все устраивает", - пишет он.

Сворачивание

Существует, однако, и более оптимистичный вариант для Украины, при котором Китай уменьшит поддержку России.

Здесь могут сыграть два фактора.

Во-первых, позиция Евросоюза, с которым Китай стремится наладить экономическое сотрудничество в условиях тарифной турбулентности с Дональдом Трампом.

"Европа для Китая является одним из основных перспективных рынков, ареалом будущего технологического и экономического развития. Не только продавать что-то, а получить доступ к европейским технологиям и инвестициям", - обращает внимание Самусь.

Одной из сверхзадач китайцев здесь является доступ их электромобилей на европейский рынок.

В конце концов, именно на встрече с главой дипломатии ЕС Каей Каллас якобы и прозвучали те самые слова Ван И о нежелании поражения России, что многие оценили не столько буквально, сколько как элемент торговли с европейцами и демонстрацию "карт", говоря терминологией Дональда Трампа.

И Евросоюз на это ответил.

"Мало кто заметил заявление главы Еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляйен, что в случае военной помощи России Китай может забыть о европейском рынке", - обращает внимание Михаил Самусь.

На дебатах "Отношения ЕС и Китая" в Европарламенте 8 июля Фон дер Ляйен подчеркнула, что "Китай фактически способствует развитию военной экономики России, мы не можем это принять".

"То, как Китай будет дальше взаимодействовать с войной Путина, будет определяющим для будущих отношений между ЕС и Китаем", - добавила глава Еврокомиссии.

"Если сравнивать военную помощь России и европейский рынок - это даже несопоставимо с точки зрения китайских интересов", - считает Самусь.

Второй фактор, который может повлиять, - это, собственно, Трамп и его ультимативные "50 дней лета" в отношении вторичных санкций для стран, которые что-то покупают у России (прежде всего, нефть и газ).

Теоретически это очень серьезная экономическая угроза для Китая, Индии, Бразилии, Турции и других торговых партнеров и России, и США.

Индия уже якобы провозгласила готовность найти замену российской нефти.

"Для Китая экономическая война с США - это главное, товарооборот между странами огромен. Поэтому Пекину важно не пострадать от России. Если Трамп будет придерживаться задекларированных жестких принципов, то это может убить ту экономическую модель, которую выстраивали китайцы с американцами со времен Генри Киссинджера и Дэн Сяопина", - считает Самусь.

Поэтому при условии реального введения Соединенными Штатами 100-процентных тарифов на китайские товары поддержка Пекином Москвы в ее войне с Украиной будет уже невыгодной. И китайцы будут вынуждены ее сворачивать.

Так 3 сентября, 51-й день с момента озвученного Трампом тарифного ультиматума, может стать для России таким же печальным, как и песня Михаила Шуфутинского об этой дате.

По крайней мере, так выглядит в теории.

Проблема, однако, в том, насколько Дональд Трамп готов на практике воплотить в жизнь свои угрозы. Ведь это повлияет не только на товарооборот с Китаем, но и на рост цен на нефть — все это почувствуют на себе и сами американцы, и их инфляция.

"Аналитики говорят, что Трамп вряд ли рискнет возобновить конфронтацию со второй по величине экономикой мира из-за Украины - страны, судьба которой, по его словам, не является жизненно важной для Соединенных Штатов", - писала New York Times.

Что будет дальше?

Для российско-украинской войны в очередной раз наступает "решающий" период, которым на этот раз станет август 2025 года.

В течение этого времени Путин будет продолжать свое летнее наступление, пока США и Китай, вероятно, при участии ЕС, будут пытаться договориться.

Поэтому Копытько советует следить за динамикой в треугольнике "США - Китай - ЕС".

"Практическим следствием "реплики Ван И" может быть составление рамки того, что будет определено как "непобедимость России". Старшие товарищи обсудят и донесут до Москвы. А если у Москвы не будет "реалий на земле", чтобы раздвинуть эти рамки, придется согласиться. У Китая появится новая опция: тянуть дальше войну или разменять остановку на какой-то бонус", - пишет он.

Лакийчук предполагает, что формат нынешней теневой поддержки Китаем России будет сохраняться до ощутимых изменений температуры в отношениях Вашингтона и Пекина.

"Если между США и Китаем будет потепление, то Пекин может пожертвовать Россией. А если курс на конфронтацию останется, то китайцы будут использовать Россию для демонстрации своих намерений", - полагает аналитик.

Публицист Виталий Портников обращает внимание еще и на личные качества китайского лидера Си Цзиньпина: "Это уникальная фигура, которая сочетает в себе самоуверенность Мао Цзэдуна с экономическими возможностями Дэн Сяопина. Поэтому от него можно ожидать чего угодно".

Между тем влиятельная британская Times анонсировала неподтвержденную, но потенциально судьбоносную встречу Си, Путина и Трампа в Пекине на параде к 80-летию окончания Второй мировой войны.

По невероятному стечению обстоятельств, запланирован этот парад на все то же 3 сентября.

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