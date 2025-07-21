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    Опасные бактерии нашли в прибрежных водах Турции

    Опубликовано:

    Турция
    Турция. Иллюстративное фото: pexels.com

    В Турции обнаружили вибрионы - бактерии, которые обитают в солоноватых прибрежных водах (смеси соленой и пресной воды), и могут вызвать диарею и инфекции тканей, в редких случаях - смертельные.

    Об этом сообщило местное издание Milliyet со ссылкой на уролога Угура Аферина из стамбульской больницы Florence Nightingale - перевод приводит РБК.

    ДНК бактерий Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus выявили вдоль побережья Мраморного, Эгейского и Средиземного морей, заявил Аферин и призвал соблюдать осторожность тем, кто "контактирует с морем в летние месяцы".

    По словам специалиста, самый серьезный риск возникает при контакте открытых ран с водой. Vibrio vulnificus может вызвать инфекции тканей, в редких случаях - смертельные, такие как некротизирующий фасциит (бактериальная инфекция, при которой происходит отмирание тканей вокруг раны).

    В ряде СМИ Vibrio vulnificus называют "плотоядной бактерией", отмечается на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). У некоторых зараженных заболевание может протекать в тяжелой форме и потребовать интенсивной терапии или ампутации, примерно каждый пятый зараженный умирает, указывают в CDC.

    Большинство заражаются вибриозом при употреблении в пищу сырых или недоваренных моллюсков, особенно устриц, отмечают в CDC. По словам Аферина, передающиеся таким образом бактерии Vibrio parahaemolyticus могут вызывать боли в животе, рвоту, диарею и лихорадку.

    "У людей с ослабленной иммунной системой эти инфекции могут распространяться в кровь и перерастать в сепсис", - заявил врач.

    Согласно предупреждению Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний от середины июля, вибрионы, которые часто обнаруживаются летом в Балтийском море, стали выявлять и в других регионах, в том числе в Северном море.

    Чтобы снизить риск заражения, в ЕСВС призвали принять меры предосторожности, например, избегать употребления в пищу сырых или недоваренных моллюсков, а людям, которые недавно поранились или сделали пирсинг, - не купаться в соленой воде.

    Напомним, несколько лет назад ураган "Иан" вызвал распространение инфекций среди жителей Флориды - наблюдался всплеск случаев заболевания и смерти от плотоядных бактерий. По мнению экспертов, этот случай должен стать напоминаем для людей о рисках соленой воды для открытых ран.

    Добавим, мы писали о том, что услуги по организации комплексного отдыха в Казахстане подорожали на 48%. В том числе на 58% выросли цены на туры в Турцию и почти на 16% - в казахстанские дома отдыха.

    Напомним, что резкое повышение средней стоимости организации зарубежного отдыха было отмечено еще в ноябре прошлого года.

    Ранее мы также писали, что ОАЭ и Турция входят в топ-5 самых популярных направлений среди казахстанцев.

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