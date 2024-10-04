Куда казахстанцы чаще всего летают на отдых

Назван топ-5 стран, куда казахстанцы летают на отдых. Чаще всего жители страны выбирают ОАЭ, Турцию, Египет, Вьетнам и Таиланд. За что любят эти направления, рассказал телеканал "МИР 24".

ОАЭ выбирают за впечатления и стоимость отдыха. Например, путевка на человека с проживанием и завтраком на четыре дня может обойтись примерно в 250 тысяч тенге.

По данным Департамента по развитию туризма, за год из Казахстана приехали на отдых более 60 тысяч человек, и их количество растет.

"Наш эмират - это идеальное место для казахстанцев, которые приезжают на отдых семьями. Но в то же время направление привлекает и пары, и одиночных туристов, предлагая им разные варианты отдыха. Здесь можно погрузиться в культуру и традиции Ближнего Востока, отдохнуть на пляжах или заняться активностями на Джебель Джейс - самой высокой горе в Эмиратах", - рассказал вице-президент Департамента по развитию туризма эмирата Рас-Эль-Хайма Иад Расбей.

В Казахстане каждый год улучшают условия для туристической мобильности. В результате увеличилось число отдыхающих за рубежом. Этому способствует, в частности, открытие новых направлений авиасообщения. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

"Казахстан открывает прямые рейсы с популярными странами и безвизовый режим. Страна также заключает ряд соглашений со странами о безвизовом въезде и упрощении визовых процедур", - рассказала главный эксперт государственного контроля и мониторинга Министерства туризма и спорта РК Мадина Жетпысбаева.

Лучше стала и защита отдыхающих. За туроператорами тщательно следят. Создан Фонд гарантирования прав граждан в сфере выездного туризма.

"У нас есть система гарантирования, которая обеспечит вам безопасный отдых в любой стране. Достаточно использовать туркод во время путешествия и опираться на него", - объяснила председатель фонда Инна Рей.

По данным национальной статистики, на отдых за рубеж чаще всего отправляются казахстанцы в возрасте от 25 до 34 лет.

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