Израиль и Сирия договорились о прекращении огня, заявил посол США в Турции

Лидеры Израиля и Сирии согласились заключить перемирие. Об этом заявил американский посол в Турции и специальный посланник США по Сирии Томас Барак, передает NUR.KZ.

Томас Барак сообщил эту новость на своей странице в соцсети Х.

"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии Ахмед аш-Шараа при поддержке госсекретаря Марко Рубио согласились на прекращение огня, поддержанное Турцией, Иорданией и ее соседями", - написал американский посол.

Он отметил, что США призывают друзов, бедуинов и суннитов сложить оружие и "вместе с другими меньшинствами построить новую, единую сирийскую идентичность в мире и процветании с соседями".

Напомним, ранее Русская служба Би-Би-Си сообщала, что израильская армия нанесла удары по сирийским правительственным войскам в провинции Сувейда на юге Сирии. Накануне в городе, населенном преимущественно друзами, более 30 человек были убиты в столкновениях между бедуинскими племенами и местными боевиками.

Затем Израиль нанес авиаудары по военным объектам Сирии. В их числе - военная штаб-квартира и район президентского дворца. Есть погибшие и раненные из числа мирных жителей.

Также Русская служба Би-Би-Си писала, как развивались события в Сирии и почему Израиль решил вмешаться.

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