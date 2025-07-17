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    Новости русской службы Би-би-си

    Друзы, аш-Шараа, бедуины, Израиль: отвечаем на основные вопросы о вооруженном конфликте в Сирии

    Опубликовано:

    Сирийские друзы
    Сирийские друзы. Фото: Jalaa Marey / AFP via Getty Images

    С начала недели на юге Сирии развивалось противостояние между друзами с одной стороны и бедуинами и правительственными силами - с другой. К конфликту подключился и Израиль, нанося удары не только по провинции Сувейда, но и по столице страны - Дамаску. Кто такие друзы? При чем здесь Израиль? Как ситуация может развиваться дальше? Отвечаем на эти и некоторые другие вопросы.

    Как развивались события в течение недели? Кратко

    В прошлые выходные в провинции Сувейда на юге Сирии вооруженные члены бедуинского племени напали на трассе мужчину-друза и ограбили его. Это спровоцировало ответ со стороны друзских ополченцев, и вскоре столкновения между бедуинами и друзами переросли в полноценные бои.

    После этого сирийское правительство направило в Сувейду войска для наведения там порядка, однако в итоге эти войска, как писало агентство Reuters, вступили в столкновения с друзскими ополченцами.

    Во вторник Израиль начал наносить удары по сирийским правительственным войскам в Сувейде для, как утверждали израильтяне, защиты друзов. В среду эти атаки интенсифицировались и распространились уже на столицу Сирии Дамаск — ЦАХАЛ нанес удары как по зданию Генштаба, так и по президентскому дворцу. Израиль предупредил, что удары продолжатся, если сирийская армия не покинет Сувейду.

    В четверг сирийские власти объявили о перемирии в Сувейде и начале вывода своих сил из провинции.

    Согласно данным Сирийского центра мониторинга прав человека (SOHR), с начала конфликта в Сувейде погибли 374 человека. Эта цифра включает в себя жертв вооруженных столкновений, обмена артиллерийскими ударами, внесудебных казней и израильских авиаударов по различным районам Сирии.

    Кто такие друзы?

    Друзы - это арабоязычное этнорелигиозное меньшинство, проживающее в Сирии, Ливане, Израиле и на оккупированных Голанских высотах. Их вера - это ответвление шиитского ислама, обладающее уникальной идентичностью и вероучением. Друзская религия довольно закрытая - ее нельзя принять не-друзу, а браки с представителями других религий запрещены.

    По всему миру насчитывается около 1,5 млн друзов, в основном они проживают в четырех странах - Сирии, Ливане, Израиле и Иордании.

    Почти половина - около 700 000 человек - живут в Сирии, по большей части - в провинции Сувейда к югу от Дамаска. В Израиле, включая оккупированные им Голанские высоты, проживает около 150 000 друзов. Это единственная арабская группа в Израиле, на которую распространяется обязательная военная служба.

    В Сирии отношения друзов с центральной властью исторически были сложными: при Башаре Асаде они в основном сохраняли нейтралитет, но после свержения режима в декабре 2024 года между друзами и новым исламистским правительством начались вооруженные столкновения.

    Некоторые лидеры друзов в Сирии призывают к сотрудничеству с властями, другие - как шейх Хикмат аль-Хаджри - требуют сопротивления и даже просят международной защиты, включая вмешательство Израиля. Однако такие призывы вызывают споры и внутри самой друзской общины: например, лидер ливанских друзов Валид Джумблат предостерег от надежд на внешнюю помощь и выступил за единство сирийского народа.

    Почему Израиль решил вмешаться и какие цели преследовал?

    Официально израильские власти заявляют, что наносили удары по Сирии для того, чтобы "предотвратить причинение вреда друзам в Сирии в силу глубокого братского союза с друзскими гражданами в Израиле".

    При этом - в отличие от ударов по правительственным силам в провинции Сувейда, где друзы и проживают - удары по Дамаску явно носили демонстративный характер. Сразу после них министр обороны Израиля Исраэль Кац в среду пригрозил Сирии большими потерями.

    "Сигналы Дамаску закончились - теперь настанет время болезненных ударов", - сказал он, пообещав, что израильские военные будут "действовать решительно" в южной сирийской провинции Сувейда, "чтобы уничтожить силы, напавшие на друзов, до их полного ухода".

    Но у вмешательства Израиля могут быть и другие причины, пишет CNN.

    Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху ранее называл новые сирийские власти "экстремистским исламским режимом" и угрозой для государства Израиль. В мае израильский чиновник говорил CNN, что премьер-министр просил президента США Дональда Трампа не снимать санкции с Дамаска, заявив, что опасается повторения событий 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС атаковали Израиль.

    С момента падения режима Асада в декабре 2024 года Израиль захватил еще больше территории в Сирии и неоднократно наносил удары по этой стране, заявляя, что его цель - не допустить восстановления военного потенциала и ликвидировать очаги боевиков, которые могут угрожать его безопасности, напоминает CNN.

    Первый ли это вооруженный конфликт после смены режима в Сирии?

    После свержения режима Башара Асада в декабре 2024 года Сирия пережила несколько вспышек вооруженных конфликтов, отражающих сохраняющуюся нестабильность в стране. Столкновения в Сувейде - как минимум третий известный случай.

    В марте вооруженные группировки из ранее служивших в силах безопасности Асада устроили засаду на силы нового правительства на сирийском побережье, спровоцировав несколько дней боев, в результате которых, по данным Сирийского центра мониторинга прав человека (SOHR), погибло более 1600 человек, в основном представители алавитского меньшинства.

    В мае в южном пригороде Дамаска и в Сувейде были убиты не менее 102 человек. Из них около 70 - друзы, остальные - сотрудники служб безопасности и лояльные им боевики, которым друзы оказали вооруженное сопротивление.

    Насилие вспыхнуло после того, как в социальных сетях распространился аудиоклип мужчины, оскорбляющего пророка Мухаммеда. Его приписали друзскому священнослужителю, но он отрицает свою причастность к записи. Впоследствии МВД Сирии также заявило, что предварительное расследование не нашло связи между друзом и клипом.

    Что теперь?

    Перемирие в Сувейде, по всей видимости, соблюдается: видеозаписи показывают, что сирийское правительство выполняет свои обещания и выводит войска из Сувейды, пишет CNN.

    Однако остается неясным, как долго это продлится.

    Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа в телеобращении в ночь на четверг обвинил израильтян в попытке "разрушить единство нашего народа", заявив, что Израиль "постоянно нацелен на подрыв нашей стабильности и сеет раздор между нами с момента падения прежнего режима".

    Таким образом, обострение напряженности между Израилем и сирийским правительством угрожает сорвать осторожные шаги к потеплению отношений двух стран, которые намечались в последнее время.

    Незадолго до столкновений в Сувейде западные СМИ писали о непрямых переговорах, которые Дамаск ведет с Тель-Авивом при посредничестве Вашингтона.

    В минувшие выходные аш-Шараа посещал с рабочим визитом Азербайджан, где, как писали некоторые СМИ со ссылками на источники, могли произойти контакты с представителями Израиля.

    Израильский сайт i24 писал, что временный президент Сирии мог принять участие как минимум в одной такой встрече, несмотря на отрицание этого источников в Дамаске. Со стороны Израиля был спецпосланник Нетаньяху, а также представители военных и силовых структур, утверждал сайт i24.

    Хотя цели переговоров пока скромны, это — самые серьезные контакты между Сирией и Израилем за более чем 10 лет и они демонстрируют отход от враждебной линии прежнего сирийского режима, отмечала газета New York Times.

    Точкой соприкосновения стала общая враждебность двух стран к Ирану, который был близким союзником свергнутого в 2024 году режима Башара Асада.

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