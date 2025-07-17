Самый компактный кабинет. Рада назначила новое правительство Украины — о чем говорит его состав

Верховная рада Украины назначила членов нового правительства во главе с премьер-министром Юлией Свириденко. Персональный список кабинета уже несколько дней кружил в украинских СМИ, поэтому перечень утвержденных парламентом министров не содержал никаких неожиданностей. О чем говорит состав нового украинского Кабмина?

Во-первых, это, вероятно, самое компактное правительство в истории Украины.

По состоянию на четверг в его состав входят 16 человек. Для сравнения — кабмин Виктора Януковича в какой-то момент состоял из 27 членов.

Конечно, стоит учесть, что в команде Свириденко сейчас вакантно место министра культуры, но в любом случае рекорд побит. Хорошо это или плохо неочевидно: новейшая история Украины знала многочисленные примеры объединения и дробления министерств, и по факту система государственной власти так и не обрела идеальную конфигурацию. Сейчас, как мы видим, в моде опять слияния.

Провал Министерства национального единства и сильный глава «мегаминистерства»

Одним из управленческих ноу-хау президента Владимира Зеленского было создание Министерства стратегических отраслей промышленности. В последние годы оно в основном занималось разработками ОПК, особых нареканий на его работу не было. Сейчас его присоединяют к Минобороны: ну, что ж, наверно, можно и так.

А вот судьбу с помпой созданного несколько месяцев назад Министерства национального единства можно отнести в разряд политических курьезов.

Решение о его ликвидации и присоединении к Министерству социальной политики стало окончанием громкого скандала вокруг его главы Алексея Чернышова. Над тем, что министр, ответственный за возвращение украинцев на родину, сам не спешит возвращаться из зарубежной командировки домой, где против него завели уголовное дело, не смеялся только ленивый.

Наконец, интересным экспериментом будет создание и работа мегаминистерства, которое объединит в себе «старые» Минэкономики, Минсельхоз и Минэкологии.

Финансовый эксперт Сергей Фурса называет главу нового министерства Алексея Соболева «вероятно, самым сильным министром экономики за всю историю Украины», и задачи перед ним будут стоять, вероятно, самые сложные тоже за всю историю Украины.

Шмыгаль — теперь не премьер, а министр обороны

Во-вторых, самое заметное изменение в составе кабмина (если не брать во внимание назначение самой Юлии Свириденко на должность премьера) — это, конечно, приход Дениса Шмыгаля на пост министра обороны.

Украинские комментаторы относятся к этой ротации неоднозначно. С одной стороны, казалось бы, это явное понижение в статусе. С другой — самый сложный и ответственный участок работы. Ведомство, через которое распределяется порядка половины бюджета страны.

Задача — навести в нем порядок и выстроить систему (даже некоторые сторонники бывшего уже главы Минобороны Рустема Умерова отдавали должное его талантам переговорщика, но говорили, что при нем его ведомство превратилось в министерство хаоса).

Одним словом, премьер, который установил рекорд по длительности пребывания в кресле главы правительства, и запомнившийся, по большому счету, только фактом этого рекорда, сейчас имеет шансы войти в историю как глава Минобороны на, возможно, решающем этапе войны.

Во-третьих, состав правительства Свириденко показывает даже не то, что украинская власть имеет короткую скамейку запасных, а то, что у нее ее вовсе нет.

Большая часть министров правительства Свириденко работали на аналогичных постах в правительстве Дениса Шмыгаля. Остальные члены этого кабмина до сегодняшнего назначения работали… в Кабмине. Герман Галущенко сменил кресло министра энергетики на пост министра юстиции. Четверо новоиспеченных министров до сегодняшнего дня работали заместителями министров.

Опять же, хорошо это или плохо — сложно ответить. Мы можем только констатировать, что приток свежей крови во власть (когда-то, в прошлой жизни с такими лозунгами шел в президенты Владимир Зеленский, но сейчас, понятное дело, другое время) остановлен. И что концепция надпартийного «правительства национального единства» остается неактуальной для нынешней власти, хотя в ее поддержку время от времени выступают отдельные комментаторы и, что, вероятно, важнее в этом контексте, Петр Порошенко.

С другой стороны, логика подсказывает, что от правительства, сформированного из уже действующих чиновников, сложно ожидать прорывных идей, смелых реформ и подобных новшеств. Ведь если таковые у них были, то почему не были реализованы до сих пор?

И тут мы подходим к четвертому выводу. Кадровый состав кабмина Свириденко не дает возможности определить, какая идея стоит за срочной, местами хаотичной, возможно, проведенной не совсем в рамках закона о военном положении сменой правительства.

Ответить на вопрос, который то и дело в шутку выкрикивали вчера оппозиционеры в зале Верховной Рады во время утверждения Юлии Свириденко, которое сопровождалось одами и благодарностями Денису Шмыгалю: «Зачем же вы его снимаете?», — члены «Слуги народа» не могли.

Злые языки в оппозиции уже назвали нынешнюю ротацию правительства «передвижением кроватей», намекая на старый скабрезный анекдот. Кто его не знает — это примерно как в формуле о перемене мест слагаемых.

Впрочем, пристыдить критиков и доказать, что иногда «сумма меняется» — вполне во власти Юлии Свириденко (и Офиса президента).

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