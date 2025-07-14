В Сирии вспышка межконфессионального насилия. Погибли более 30 человек

Более 30 человек были убиты и 100 ранены в вооруженных столкновениях между бедуинскими племенами и местными боевиками в сирийском городе Сувейда, населенном преимущественно друзами. Направленные в город сирийские силы безопасности также понесли потери: убиты шесть человек.

Это первый случай межконфессиональных столкновений в самой Сувейде, столице провинции, населенной преимущественно друзами.

Столкновения между боевиками из бедуинских племен и друзскими ополченцами ранее происходили в районе Маквас к востоку от Сувейды, населенном бедуинскими племенами, который окружили, а затем захватили вооруженные группировки друзов.

По словам очевидцев, столкновения начались после нескольких похищений людей, в том числе друзского торговца в пятницу на шоссе, связывающем Дамаск со Сувейдой. Вооруженные бедуинские племенники также напали на друзские деревни на западной и северной окраинах города. Из-за столкновений перекрыто шоссе Дамаск-Сувейда.

По данным Сирийского центра мониторинга за правами человека, убиты по меньшей мере 37 человек, 27 из них — друзы, в том числе двое детей, и 10 — бедуины.

Один из врачей сообщил Reuters, что в морг государственной больницы Сувейды были доставлены по меньшей мере 15 тел. Около 50 человек получили ранения, некоторые из них были доставлены в город Даръа для оказания медицинской помощи.

По данным местного новостного агентства Sweida24, в понедельник в городе снова вспыхнули ожесточенные столкновения. По информации источника в министерстве обороны, в результате погибли по меньшей мере шесть сирийских военнослужащих.

Министерство внутренних дел Сирии заявило, что его силы начнут операцию в Сувейде для урегулирования конфликта, и призвало друзов сотрудничать с силами безопасности.

Эти войска «начнут прямую интервенцию в районе для урегулирования конфликта, прекращения столкновений, обеспечения безопасности, преследования виновных в инцидентах и передачи их в компетентные судебные органы», говорится в заявлении министерства внутренних дел.

Ранее сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило, что в связи с ситуацией силы безопасности были развернуты на административной границе между провинциями Даръа и Сувейда.

Губернатор Сувейды Мустафа аль-Бакур призвал граждан «проявить сдержанность и откликнуться на призывы к реформам». Несколько духовных лидеров сирийских друзов также призвали к спокойствию и обратились к Дамаску с просьбой вмешаться.

Министерство образования объявило о переносе на более поздний срок официальных экзаменов в средних школах Сувейды, которые должны были состояться в понедельник.

Друзы — это секта шиитского ислама, значительные общины которой проживают также в Ливане, Иордании и Израиле. До гражданской войны в Сирии проживало около 700 000 друзов, большинство из них в провинции Сувейда.

Между бедуинскими и друзскими группировками в Сувейде существует давняя вражда, и время от времени между ними происходят столкновения.

При режиме Башара Асада многие друзы неявно поддерживали государство в надежде, что оно обеспечит им защиту во время продолжавшейся 13 лет гражданской войны.

В начале июля представители друзской общины заявили Би-би-си, что они обеспокоены не только нападениями на них, но и отсутствием защиты со стороны нового правительства.

В последнее время также были убиты сотни представителей алавитского меньшинства, ветви шиитского ислама, к которой в основном принадлежала верхушка бывшего сирийского руководства, в том числе и сам Башар Асад.

Несколько раз нападали и на верующих в церкви в Дамаске.

После свержения Башара Асада повстанцами во главе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» в декабре прошлого года многие высказывали озабоченность по поводу прав и безопасности меньшинств под властью новых исламистских властей.

В результате столкновений между новыми силами безопасности и друзскими боевиками в апреле и мае погибли десятки человек, и местные лидеры и религиозные деятели подписали соглашения о сдерживании эскалации и лучшей интеграции друзских боевиков в новое правительство.

В марте бывший лидер повстанцев Ахмед аш-Шараа, ставший временным президентом Сирии, назначил новое переходное правительство, в которое вошли 23 министра, в том числе алавиты, друзы и христиане.

Суннитские арабские повстанческие группировки, воевавшие против Асада во время войны, в декабре согласились войти в состав сил министерства обороны, но попытки интегрировать вооруженные группировки меньшинств, в том числе друзов и курдов, в массе своей зашли в тупик.

На юге Сирии ситуация еще более осложняется политикой Израиля, который заявляет, что не позволит новой сирийской армии развернуться к югу от Дамаска.

Израиль добивается полной демилитаризации провинции Сувейды и двух других южных провинций на основании того, что по-прежнему видит угрозу своей безопасности в новых сирийских властях, которые раньше состояли в исламистской группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» — бывшем подразделении «Аль-Каиды».

С момента свержения режима Асада израильская авиация нанесла сотни ударов по Сирии с целью уничтожения военных объектов и оружейных складов.

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