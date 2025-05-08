Федеральный резерв США не послушался Трампа и оставил ставки без изменений

Американский центробанк, как и ожидалось, в среду проигнорировал воззвания президента Трампа и оставил процентные ставки без изменений, заявив, что введенные Трампом импортные пошлины принесли в экономику столько неопределенности, что центробанк не знает, как поступить со ставками.

Федеральная резервная система, которая в США исполняет функции центробанка, уже в третий раз оставляет ставки на прежнем уровне — около 4,3%.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что из-за пошлин, которые Трамп ввел на весь импорт в США, теперь совершенно не ясно, что делать дальше. По мнению Пауэлла, если пошлины останутся, то они, вероятно, приведут к ускорению инфляции, замедлению экономического роста и росту безработицы.

Обычно центральный банк снижает ставки, чтобы подстегнуть рост экономики, и повышает, чтобы затормозить инфляцию.

Но импортные пошлины Трампа, по мнению ФРС, несут одновременно и угрозу замедления роста, и угрозу ускорения инфляции.

«Совершенно непонятно, что нам нужно делать. Все очень неопределенно», — сказал Пауэлл.

В этот раз Федрезерву впервые пришлось принимать решение о ставках в условиях, когда «тарифы Трампа» уже вступили в силу. На импорт из Китая введены запретительные 145-процентные пошлины, на импорт из остальных стран до июля действует ставка в 10%, но затем пошлины могут вырасти — а могут и не вырасти, в зависимости от настроения Трампа.

Транспортные фирмы и порты США сообщают о резком падении объемов торговли, а экономисты предупреждают, что угроза рецессии в американской экономике с начала года значительно выросла.

Дональд Трамп по ходу предвыборной кампании обещал избирателям пониженные ставки по кредитам и в последние месяцы призывал Федрезерв снизить ставки «в упреждающем порядке» и ругал Паулла за отказ быстро снижать ставки, называя его в своих постах «полным лузером» и «мистером Слишком Поздно».

Однако ФРС принимает решения независимо от президента и исполнительной власти в целом — это фундаментальный принцип работы центробанка.

Европейский центральный банк в апреле снизил ставку, объяснив, что его беспокоит состояние экономики из-за напряженности в мировой торговле. Банк Англии, как ожидается, сделает то же самое на этой неделе.

Торговля США и Китая

На этой неделе должны пройти переговоры о торговле между делегациями США и Китая, но что именно они будут обсуждать, пока не ясно. В среду Трамп отверг требование Китая отменить импортные пошлины в качестве предварительного условия.

Джером Пауэлл говорит, что эти переговоры потенциально могут существенно изменить картину в экономике США.

В первом квартале этого года объем экономики США впервые за три года сократился — на 0,3% в годовом исчислении. Однако, как объясняют аналитики, на общую картину повлиял одноразовый резкий — на 41% — рост импорта. Американские импортеры перед введением Трампом пошлин постарались завезти как можно больше товаров — а импорт засчитывается в минус к ВВП.

Безработица в США остается на уровне, близком к рекордному — 4,2%, а фондовый рынок уже почти отыграл большие потери, которые он понес в первые дни апреля, после ввода Трампом пошлин.

По словам Джерома Пауэлла, эти показатели дают ФРС возможность выжидать.

«Мы можем действовать быстро, когда это будет уместно, но сейчас, как мы считаем, уместно подождать и посмотреть, как развивается ситуация», — сказал он.