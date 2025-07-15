Спецпредставитель Трампа прибыл в Киев. СМИ ожидают, что Белый дом объявит о новом плане поставок оружия Украине

В Киев прибыл спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Его визит проходит на фоне ожиданий, что Дональд Трамп может объявить о новом плане поставок оружия Украине — первом таком решении, инициированном уже его администрацией. Ожидается, что Келлог проведет в Киеве неделю, обсуждая с украинской стороной вопросы безопасности, обороны и сотрудничества.

На железнодорожном вокзале в Киеве Келлога встретил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

В своих соцсетях он опубликовал видео со встречи и рассказал, что темами для обсуждения с Келлогом будут оборона, укрепление безопасности, оружие, санкции, защита людей и усиление сотрудничества между Украиной и США.

«Россия не хочет прекращать огонь. Мир через силу — это принцип президента США Дональда Трампа, и мы поддерживаем этот подход», — добавил Ермак.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует дать Келлогу полную информацию о «российском потенциале» и украинских перспективах.

Свой визит в Киев Келлог анонсировал еще на прошлой неделе во время Конференции по восстановлению Украины в Риме. Ожидается, что спецпосланник Трампа проведет в Украине целую неделю.

У президента США Дональда Трампа на этой неделе в свою очередь запланирована встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Как ожидается, на ней может быть объявлено о новом плане поставок оружия Украине. Как отмечает американская пресса, это будет первое подобное решение для администрации Трампа, которая раньше лишь продолжала поставки, утвержденные еще при президенте Джо Байдене.

На прошлой неделе Трамп уже заявлял, что намерен поставлять Украине зенитные комплексы Patriot, необходимые ей для защиты от воздушных угроз со стороны России.

«Мы пошлем им "Пэтриоты", в которых они отчаянно нуждаются, потому что Путин многих удивил. Он гладко говорит, а потом вечером начинает всех бомбить. Но тут есть маленькая проблема: мне это не нравится», — сказал он журналистам в воскресенье.

В четверг Трамп уже говорил, что намерен поставить Украине «Пэтриоты» и пояснил, что платить за комплексы будет НАТО. Кроме того, тогда же Трамп пообещал, что в понедельник, 14 июля, сделает некое важное заявление о России.

По данным издания Axios, новый план поставок оружия Украине будет включать не только зенитные комплексы, но и наступательные вооружения.

«Два источника сказали Axios, что у них есть основания полагать, что этот план будет включать дальнобойные ракеты, которые могут достигать целей в глубине территории России, включая Москву. Правда, ни у того, ни у другого не было информации о каком-то окончательном решении», — писало издание.

В Кремле, комментируя заявление Трампа о том, что США направят Киеву дополнительное оружие, заявили, что исходят из того, что поставки вооружений в Украину «продолжались и продолжаются».

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со стороны Вашингтона было «много слов сказано и о дороговизне, и так далее», но отправка оружия и амуниции не прекращается.

Что касается визита в Украину спецпосланника Кита Келлога, то Москве важно, чтобы он как представитель команды Трампа «продолжил усилия в посреднических услугах», сказал Песков.

Перемена настроений

Трамп почти полгода после возвращения на пост президента продолжал говорить, что США бездумно потратили огромные деньги на помощь Украине, и что войну нужно как можно скорее остановить.

В начале своего президентского срока он даже повторял тезисы Москвы, например, называл президента Украины Владимира Зеленского «диктатором», а представители США в ООН голосовали против резолюции, в которой Россия названа «агрессором» в войне на Украине.

Однако в последние дни в заявлениях президента США появились явные признаки перемены настроения: он уже несколько раз заявил о своем недовольстве президентом России Владимиром Путиным и о необходимости отправки оружия Украине.

Во вторник, 8 июля, Трамп заявил, что слышит от Путина «много всякой чуши», и хотя российский президент «всегда ведет себя очень любезно», от этого нет никакого толка.

При этом только в начале июля стало известно, что минобороны США по распоряжению министра Пита Хегсета приостановило поставки Украине, объяснив это необходимостью провести ревизию военной помощи США разным странам мира.

Западная пресса сообщала, что США приостановили отправку Украине некоторых видов зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов.

Но уже через неделю Трамп, а затем и Пентагон объявили, что возобновят поставки оружия Украине, но не уточнили, какого именно.

«Мы собираемся послать им еще сколько-то оружия. Нам нужно это сделать. Нужно, чтобы они могли защищаться. По ним сейчас очень сильно бьют. По ним очень сильно бьют. Нам придется отправить еще оружие, да — оборонительного характера в основном. Но по ним очень, очень сильно бьют. Столько людей погибает в этой заварухе», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Уже 10 июля агентство Reuters со ссылкой на анонимных официальных лиц сообщило, что США после паузы снова начали отправлять Украине артиллерийские снаряды калибром 155 мм и тактические ракеты GMLRS для установок HIMARS.

Перемены в настроении Трампа стали особенно заметны после его последнего телефонного разговора с Путиным, который состоялся 3 июля. После него президент США признался, что не добился никакого прогресса и разочарован.

«Я очень разочарован разговором, который у меня сегодня был с президентом Путиным, потому что, по-моему, он не готов [заканчивать войну]. Я не думаю, что он готов. И это очень разочаровывает. Я просто говорю, что не думаю, что он собирается останавливаться, и это печально», — говорил Трамп.

Как следовало из заявлений представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путин в ходе разговора сказал Трампу, что Россия не откажется от своих военных целей в Украине.

Кроме того, уже ночью после разговора Россия нанесла один из самых масштабных, по выражению Владимира Зеленского, ударов по Киеву и другим частям Украины.

Источники издания Axios также отмечали, что на Трампа произвел впечатление и разговор с корреспонденткой Украинской службы Би-би-си Мирославой Пецой во время саммита НАТО в Гааге в конце июня. Она спросила Трампа о поставках Киеву систем ПВО Patriot, а тот начал задавать ей личные вопросы и узнал, что журналистка вместе с детьми уехала из Украины, а ее муж сейчас находится на фронте.

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