Трамп отложил введение новых импортных пошлин и анонсировал их рост для Японии и Южной Кореи

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Новости русской службы Би-би-си

    Трамп отложил введение новых импортных пошлин и анонсировал их рост для Японии и Южной Кореи

    Опубликовано:

    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Кадр из видео: YouTube/ The White House

    Президент США Дональд Трамп официально объявил о переносе даты вступления в силу новых, повышенных импортных пошлин на 1 августа и одновременно анонсировал значительное их повышение для 14 стран, в том числе для двух ключевых торговых партнеров - Японии и Южной Кореи.

    В понедельник Трамп сообщил о повышении пошлин на импорт товаров из 14 стран, в том числе из Японии и Южной Кореи (по 25%), Таиланда (36%) Казахстана и Малайзии (по 25%), Мьянмы и Лаоса (по 40%), ЮАР (30%).

    Письма лидерам этих стран президент США опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

    Также было официально объявлено, что вступление в силу новых повышенных импортных пошлин переносится на 1 августа. Ранее перенос анонсировал министр торговли США Говард Лютник. В среду, 9 июля, истекает трехмесячный срок, отведенный США странам-импортерам на переговоры для заключения новых торговых соглашений. На этот период США ввели для всех стран временную ставку в 10%.

    На вопрос журналистов о том, может ли срок введения новых пошлин снова сдвинуться, Трамп ответил уклончиво.

    Свежая публикация по теме:
    Трамп намерен устроить России "маленький сюрприз"

    "Я бы сказал, что это твердое [решение], но не на 100% твердое. Если они позвонят и скажут, что хотят что-то сделать по-другому, мы будем готовы рассмотреть такие предложения", - сказал Трамп.

    Экономист Адам Ахмад Самдин из исследовательского бюро Oxford Economics в интервью Би-би-си отмечает, что перенос сроков не вызывает удивления, так как торговые соглашения обычно согласовываются в течение нескольких лет.

    "Такие соглашения обычно очень детализированы", - добавляет он. Вьетнам стал второй страной после Великобритании, которая договорилась с США о тарифах, напоминает эксперт, но, по его словам, речь пока скорее идет о сделке в общих чертах, а не о подробно прописанных условиях.

    Инвестиционный аналитик Васу Менон из сингапурского банка OCBC также отмечает, что заявления Дональда Трампа говорят о том, что США готовы к дальнейшим переговорам.

    "Ожидания того, что Трамп снова займется переговорами, а не будет грозить новыми пошлинами, дают инвесторам надежду", - отметил эксперт.

    Трамп утверждает, что новые повышенные импортные помогут защитить американский бизнес от конкуренции с иностранными производителями, а также будут способствовать росту производства в США и созданию новых рабочих мест.

    Однако экономисты говорят, что эти меры с гораздо большей вероятностью приведут к повышению цен в США и сокращению торговли, а не к заявленным Трампом результатам.

    В понедельник на фоне заявления о введении новых пошлин три основных фондовых индекса США отреагировали снижением.

    "Телефон президента разрывается от звонков мировых лидеров"

    В своих письмах лидерам стран Трамп объявил о планах установить 25% пошлину на импорт товаров из Японии и Южной Кореи - двух важнейших и крупнейших торговых партнеров США (их доли в импорте США - 4,5% и 4% соответственно).

    В прошлом году Япония поставила в США товаров на сумму более 148 млрд долларов, что сделало ее пятым крупнейшим поставщиком товаров для США - после ЕС, Мексики, Китая и Канады. Южная Корея тоже входит в первую десятку стран-импортеров.

    Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил во вторник, что правительство страны продолжит переговоры с США, чтобы попытаться достичь тарифного соглашения, которое будет выгодно для двух стран.

    "Мы очень сожалеем, что правительство США объявило о дальнейшем повышении пошлин в дополнение к уже введенным сборам", - сказал он.

    Власти Южной Кореи также заявили, что планируют воспользоваться отсрочкой до 1 августа, чтобы договориться с США о компромиссе.

    В понедельник Трамп объявил о планах ввести пошлину в 40% на товары из Мьянмы и Лаоса, 36% предусмотрено для Таиланда и Камбоджи, тарифы в 35% планируется ввести на импорт из Сербии и Бангладеш, 32% - из Индонезии, 30% - из ЮАР, 25% - из Малайзии и Туниса.

    Министр финансов Таиланда выразил уверенность, что его страна сможет договориться с США о размерах пошлин, которые бы устраивали обе стороны.

    Но пока предварительных договоренностей с США смогли достичь только Великобритания, Китай и Вьетнам.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что в ближайшие дни могут быть опубликованы новые письма к лидерам стран, в которых будут обозначены новые тарифы.

    "Телефон президента разрывается от звонков мировых лидеров, которые постоянно умоляют его заключить сделку", - сказала она.

    Пока же торговая война только расширяется. На этой неделе Дональд Трамп объявил, что импорт из стран, поддержавших политику БРИКС, противоречащую интересам США, будет облагаться дополнительными 10% тарифами.

    Трамп анонсировал повышение пошлин еще во время предвыборной кампании и вскоре после возвращения в Белый дом объявил о повышении пошлин на импорт из других стран. По его словам, это должно поддержать производство в США и создать рабочие места для американцев.

    2 апреля он провозгласил "Днем освобождения" Америки и фактически объявил торговую войну всему миру, установив огромные, невиданные с начала прошлого века пошлины на импорт в США. Он назвал свои апрельские тарифы "ответными", заявив, что они необходимы для борьбы с торговыми правилами других стран, которые он считает несправедливыми по отношению к американскому экспорту.

    Несколько раундов взаимных повышений пошлин с Китаем довели ставки до трехзначных значений, но затем обе стороны сдали назад. А некоторые самые жесткие меры, объявленные в апреле, Трамп сам временно приостановил, дав странам три месяца на переговоры.

    Дональд Трамп
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Новости русской службы Би-би-си

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.