Трамп отложил введение новых импортных пошлин и анонсировал их рост для Японии и Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп официально объявил о переносе даты вступления в силу новых, повышенных импортных пошлин на 1 августа и одновременно анонсировал значительное их повышение для 14 стран, в том числе для двух ключевых торговых партнеров - Японии и Южной Кореи.

В понедельник Трамп сообщил о повышении пошлин на импорт товаров из 14 стран, в том числе из Японии и Южной Кореи (по 25%), Таиланда (36%) Казахстана и Малайзии (по 25%), Мьянмы и Лаоса (по 40%), ЮАР (30%).

Письма лидерам этих стран президент США опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

Также было официально объявлено, что вступление в силу новых повышенных импортных пошлин переносится на 1 августа. Ранее перенос анонсировал министр торговли США Говард Лютник. В среду, 9 июля, истекает трехмесячный срок, отведенный США странам-импортерам на переговоры для заключения новых торговых соглашений. На этот период США ввели для всех стран временную ставку в 10%.

На вопрос журналистов о том, может ли срок введения новых пошлин снова сдвинуться, Трамп ответил уклончиво.

Свежая публикация по теме: Трамп намерен устроить России "маленький сюрприз"

"Я бы сказал, что это твердое [решение], но не на 100% твердое. Если они позвонят и скажут, что хотят что-то сделать по-другому, мы будем готовы рассмотреть такие предложения", - сказал Трамп.

Экономист Адам Ахмад Самдин из исследовательского бюро Oxford Economics в интервью Би-би-си отмечает, что перенос сроков не вызывает удивления, так как торговые соглашения обычно согласовываются в течение нескольких лет.

"Такие соглашения обычно очень детализированы", - добавляет он. Вьетнам стал второй страной после Великобритании, которая договорилась с США о тарифах, напоминает эксперт, но, по его словам, речь пока скорее идет о сделке в общих чертах, а не о подробно прописанных условиях.

Инвестиционный аналитик Васу Менон из сингапурского банка OCBC также отмечает, что заявления Дональда Трампа говорят о том, что США готовы к дальнейшим переговорам.

"Ожидания того, что Трамп снова займется переговорами, а не будет грозить новыми пошлинами, дают инвесторам надежду", - отметил эксперт.

Трамп утверждает, что новые повышенные импортные помогут защитить американский бизнес от конкуренции с иностранными производителями, а также будут способствовать росту производства в США и созданию новых рабочих мест.

Однако экономисты говорят, что эти меры с гораздо большей вероятностью приведут к повышению цен в США и сокращению торговли, а не к заявленным Трампом результатам.

В понедельник на фоне заявления о введении новых пошлин три основных фондовых индекса США отреагировали снижением.

"Телефон президента разрывается от звонков мировых лидеров"

В своих письмах лидерам стран Трамп объявил о планах установить 25% пошлину на импорт товаров из Японии и Южной Кореи - двух важнейших и крупнейших торговых партнеров США (их доли в импорте США - 4,5% и 4% соответственно).

В прошлом году Япония поставила в США товаров на сумму более 148 млрд долларов, что сделало ее пятым крупнейшим поставщиком товаров для США - после ЕС, Мексики, Китая и Канады. Южная Корея тоже входит в первую десятку стран-импортеров.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил во вторник, что правительство страны продолжит переговоры с США, чтобы попытаться достичь тарифного соглашения, которое будет выгодно для двух стран.

"Мы очень сожалеем, что правительство США объявило о дальнейшем повышении пошлин в дополнение к уже введенным сборам", - сказал он.

Власти Южной Кореи также заявили, что планируют воспользоваться отсрочкой до 1 августа, чтобы договориться с США о компромиссе.

В понедельник Трамп объявил о планах ввести пошлину в 40% на товары из Мьянмы и Лаоса, 36% предусмотрено для Таиланда и Камбоджи, тарифы в 35% планируется ввести на импорт из Сербии и Бангладеш, 32% - из Индонезии, 30% - из ЮАР, 25% - из Малайзии и Туниса.

Министр финансов Таиланда выразил уверенность, что его страна сможет договориться с США о размерах пошлин, которые бы устраивали обе стороны.

Но пока предварительных договоренностей с США смогли достичь только Великобритания, Китай и Вьетнам.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что в ближайшие дни могут быть опубликованы новые письма к лидерам стран, в которых будут обозначены новые тарифы.

"Телефон президента разрывается от звонков мировых лидеров, которые постоянно умоляют его заключить сделку", - сказала она.

Пока же торговая война только расширяется. На этой неделе Дональд Трамп объявил, что импорт из стран, поддержавших политику БРИКС, противоречащую интересам США, будет облагаться дополнительными 10% тарифами.

Трамп анонсировал повышение пошлин еще во время предвыборной кампании и вскоре после возвращения в Белый дом объявил о повышении пошлин на импорт из других стран. По его словам, это должно поддержать производство в США и создать рабочие места для американцев.

2 апреля он провозгласил "Днем освобождения" Америки и фактически объявил торговую войну всему миру, установив огромные, невиданные с начала прошлого века пошлины на импорт в США. Он назвал свои апрельские тарифы "ответными", заявив, что они необходимы для борьбы с торговыми правилами других стран, которые он считает несправедливыми по отношению к американскому экспорту.

Несколько раундов взаимных повышений пошлин с Китаем довели ставки до трехзначных значений, но затем обе стороны сдали назад. А некоторые самые жесткие меры, объявленные в апреле, Трамп сам временно приостановил, дав странам три месяца на переговоры.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.