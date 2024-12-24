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Казахстан станет партнером БРИКС: информацию подтвердили в МИДе

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Владимир Путин на саммите БРИКС
Флаги стран БРИКС. Фото: Per-Anders Pettersson / Getty Images

Казахстан с 2025 года станет страной-партнером межгосударственного объединения БРИКС. Данную информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

По информации ТАСС, помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что 13 государств с 1 января 2025 года официально станут странами-партнерами БРИКС. Среди них он назвал Казахстан. По его словам, согласования удалось добиться во время саммита БРИКС в Казани.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Министерства иностранных дел Казахстана. Там подтвердили, что с 1 января 2025 года Казахстан станет партнером стран БРИКС.

Напомним, в октябре этого года президент страны Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в XVI саммите глав государств БРИКС. Во время визита Токаев встретился с Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами.

Во время саммита Токаев высказался о ситуации на Ближнем Востоке и в Украине. В своей речи президент отметил, что для Казахстана важен тот факт, что с каждым государством-участником БРИКС у нас сложились поистине дружественные отношения. Он добавил, что многосторонние усилия БРИКС будут гармонично дополнять деятельность ООН.

На официальном сайте говорится, что БРИКС - неформальная группа государств, в которую входят Федеративная Республика Бразилия, Российская Федерация, Республика Индия, Китайская Народная Республика и Южно-Африканская Республика. Создание БРИКС инициировала российская сторона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2204130-kazahstan-stanet-partnerom-briks-s-2025-goda/

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