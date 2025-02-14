Трамп заявил, что альянс БРИКС "мертв"

Президент США Дональд Трамп заявил, что БРИКС якобы мертв после его угроз ввести в адрес альянса пошлины, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"БРИКС был создан для плохой цели. И большинство из этих людей не хотят этого. Они даже не хотят говорить об этом сейчас. Они боятся говорить об этом, потому что я сказал им, что если они захотят играть в игры с долларом, то они будут обложены 100%-ным тарифом в тот день, когда они упомянут, что хотят это сделать, и они вернутся и скажут: "Мы умоляем вас, мы умоляем вас не делать этого". БРИКС мертв", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

В материале отмечается, что ранее страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось.

Как уточняет РБК, Трамп вновь пригрозил ввести пошлины в 100%, если страны БРИКС решат создать собственную валюту и отказаться от доллара.

Отметим, с таким заявлением от выступал и ранее. Так, в декабре, после победы на выборах он заявлял, что США больше не будут "стоять и наблюдать" за тем, как страны БРИКС "пытаются отойти от доллара".

"Они могут пойти и найти другого лоха! Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле, и любая страна, которая попытается это сделать, должна помахать Америке рукой", - заявлял Трамп.

На официальном сайте говорится, что БРИКС - неформальная группа государств, в которую входят Бразилия, Российская Федерация, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. Создание БРИКС инициировала российская сторона.

С 1 января 2025 года Казахстан является партнером стран БРИКС.