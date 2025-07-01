После утечки телефонного разговора премьера Таиланда отстранили от должности
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Премьер-министра Таиланда Пэтонгтарн Чинават отстранили от должности после скандала с записью телефонного разговора, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.
Издание сообщает, что сегодня, 1 июля, конституционный суд Таиланда временно отстранил от должности премьер-министра страны Пэтонгтарн Чинават после скандала с утечкой информации в телефонном разговоре с бывшим премьером Камбоджи Хун Сеном.
Разговор, запись которого попала в Сеть, произошел 15 июня. В нем слышно, как Чинават называет Хун Сена "дядей" и, по-видимому, критиковала действия своей собственной армии после пограничных столкновений, приведших к гибели камбоджийского солдата.
После этого 36 сенаторов обвинили премьер-министра в нарушении этики и обратились в суд. Суд принял решение временно отстранить Пэтонгтарн от исполнения обязанностей премьер-министра до вынесения окончательного вердикта по делу об этических нарушениях.
Отмечается, что 38-летняя Пэтонгтарн Чинават занимала пост премьер-министра всего 10 месяцев после того, как сменила своего предшественника, который также нарушил этические нормы.
Напомним, с 1 мая вступили в силу новые правила въезда в Таиланд - всем иностранцам необходимо заранее заполнить цифровую карту прибытия.
В марте в премьер-министр Таиланда объявила столицу страны Бангкок зоной чрезвычайной ситуации после мощного землетрясения.
А в апреле в результате крушения легкомоторного самолета вблизи одного из пляжей Таиланда погибли пять человек, еще один получил ранения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2261202-posle-utechki-telefonnogo-razgovora-premer-ministra-taylanda-otstranili-ot-dolzhnosti/
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