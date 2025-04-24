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1 мая вступают в силу новые правила въезда в Таиланд

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Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд. Иллюстративное фото: Bento Fotography / Getty Images

С 1 мая вступают в силу новые правила въезда в Таиланд - всем иностранцам необходимо будет заранее заполнить цифровую карту прибытия, передает NUR.KZ со ссылкой на Туристическое управление Таиланда.

Иммиграционное бюро Таиланда запустит новую систему цифровой карты прибытия в Таиланд (TDAC) 1 мая 2025 года, которая заменит традиционную бумажную карту прибытия, известную как TM.6 (To Mo 6).

С этой даты все иностранные посетители страны должны будут предоставить информацию о своем прибытии в электронном виде до въезда в Таиланд.

Исключения применяются только к путешественникам, проезжающим транзитом или совершающим трансфер через Таиланд без прохождения иммиграционного контроля, а также к тем, кто въезжает с использованием пограничного пропуска.

Все остальные могут подать TDAC за три дня до запланированной даты прибытия. Например, если прибытие запланировано на 5 мая, подача заявок может начаться 2 мая.

Подача заявок откроется с 28 апреля - путешественники смогут подать TDAC индивидуально или в составе группы через сайт Иммиграционного бюро.

Информацию можно обновить в любое время перед поездкой. Требуемые данные включают паспортные данные, личные и туристические данные, информацию о проживании в Таиланде и базовую декларацию о состоянии здоровья.

Иностранным гражданам, проживающим в Таиланде на протяжении длительного или постоянного времени, рекомендуется выбрать "Таиланд" в поле "Страна проживания", которое станет доступно после активации системы.

Путешественникам, которые не могут заполнить TDAC до прибытия и не имеют доступа к интернету в пункте въезда, будет оказана помощь в специальных пунктах помощи, расположенных на иммиграционных контрольно-пропускных пунктах. Эта помощь предназначена только для исключительных случаев. Всем путешественникам настоятельно рекомендуется заполнить TDAC онлайн заранее, чтобы избежать задержек и уменьшить заторы в пунктах въезда.

Напомним, официальный сайт Управления по туризму Таиланда сообщал, что с 15 июля 2024 года посетители из 93 стран мира, в том числе и Казахстана, смогут пользоваться безвизовым въездом в Таиланд на 60 дней.

Добавим, в 2025 году казахстанцы могут путешествовать без виз в 39 стран мира. Срок безвиза зависит от требований той или иной страны. О том, куда граждане РК могут поехать без визы, читайте в нашем материале.

Также, уже после его публикации, сообщалось, что казахстанцы смогут находиться на территории Марокко без виз до 30 календарных дней в течение каждых 6 месяцев, отсчет которых начинается со дня въезда на территорию страны.

А власти Черногории приняли решение о продлении безвизового режима для граждан РК до 31 декабря 2025 года.

Министерство иностранных дел Султаната Оман тоже объявило о продлении безвизового режима для граждан Казахстана с национальными паспортами. Теперь граждане РК могут находиться на территории Омана до 30 дней, тогда как ранее этот срок составлял 14 дней.

Стоит отметить, что полный список стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, опубликован на официальном сайте "Электронного правительства".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2239002-1-maya-vstupayut-v-silu-novye-pravila-vezda-v-tailand/