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    Три тысячи новых автомобилей ушли под воду из-за пожара на грузовом судне в Тихом океане

    Опубликовано:

    Морская гладь
    Море. Иллюстративное фото: Kellie Churchman / pexels.com

    Грузовое судно с 3 тыс. автомобилей на борту после трехнедельного пожара ушло под воду в Тихом океане. Все 22 члена экипажа не пострадали, передает NUR.KZ со ссылкой на The Seattle Times.

    По информации издания, грузовое судно Morning Midas доставляло около 3 тыс. новых транспортных средств в Мексику. 3 июня на палубе произошло возгорание. Попытки потушить пожар не увенчались успехом, поскольку ситуацию усугубили неблагоприятные погодные условия. Тогда корабль находился в 770 км от побережья Аляски. На борту находилось 22 члена экипажа. Всех эвакуировали, пострадавших нет.

    23 июня, спустя несколько недель после начала пожара, стало известно, что судно затонуло в северной части Тихого океана из-за сочетания повреждений от пожара, плохой погоды и просачивания воды. Об этом сообщил представитель компании-судовладельца Zodiac Maritime.

    По информации компании, видимых загрязнений на месте происшествия не обнаружено. Два спасательных буксира с оборудованием будут отслеживать любые признаки загрязнения или мусора. Также в компании сообщили, что в качестве дополнительной меры предосторожности направят к месту еще одно специализированное судно для ликвидации последствий загрязнения.

    Сообщается, что среди автомобилей на борту было около 70 полностью электрических и около 680 гибридных транспортных средств.

    Напомним о ЧП, которые произошли в мире недавно. 12 июня недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат в Индии разбился самолет. Причиной крушения самолета авиакомпании Air India, в котором из 242 человек на борту все, кроме одного, погибли, мог быть отказ двигателей.

    А 15 июня в индийском городе Пуне штата Махараштра обрушился мост через реку во время того, как на нем находились сотни туристов. Сообщается о минимум 4 погибших и 50 пострадавших.

    Также в штате Уттаракханд в Индии разбился вертолет, летевший из Кедарната в Гупткарши. Все семь человек, находившиеся на борту, погибли.

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