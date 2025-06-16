В Индии обрушился мост с туристами: есть погибшие (видео)
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В индийском городе Пуне штата Махараштра обрушился мост через реку во время того, как на нем находились сотни туристов. Сообщается о минимум 4 погибших и 50 пострадавших.
По информации NDTV, инцидент произошел 15 июня в популярном туристическом месте. После обрушения многие находившиеся на мосту упали в реку, которая вышла из берегов после сильных дождей в выходные. Людей уносило течением.
Главный министр штата Махараштра Девендра Фаднавис на своей странице в Facebook сообщил, что проводится поисково-спасательная операция.
"На месте уже работают команды NDRF (Национальных сил реагирования на стихийные бедствия). Всем соответствующим службам поручено быть в состоянии повышенной готовности. Спасательные работы ведутся максимально быстро и с полной отдачей", - написал он.
The Times of India пишет, что о причинах обрушения сообщил министр по борьбе со стихийными бедствиями штата Махараштра Гириш Махаджан. Он сказал, что это произошло под тяжестью большой толпы. Во время трагедии на мосту находилось около семи-восьми велосипедов, а также порядка ста человек.
"На мосту было слишком много людей. Есть табличка, предупреждающая людей не стоять на мосту, но, похоже, все ее проигнорировали", - сказал Махаджан.
По последним данным, в результате обрушения моста погибли четыре человека и 51 пострадали, восемь из них находятся в критическом состоянии.
Напомним, в прошлом году в Балтиморе контейнеровоз Dali врезался в мост имени Фрэнсиса Скотта Ки, что привело к обрушению конструкции. В момент катастрофы на мосту находились восемь рабочих-строителей: двое из них были спасены, а еще шестеро, по всей вероятности, погибли.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2255898-v-indii-obrushilsya-most-s-turistami-est-pogibshie-video/
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