Волонтерку "Армии красоток" Надин Гейслер, помогавшую украинским беженцам, приговорили к 22 годам

2-й Западный окружной военный суд назначил 22 года лишения свободы активистке Надин Гейслер (Надежде Россинской). После начала полномасштабной войны она основала волонтерское движение «Армия красоток», которое помогало украинским беженцам.

О приговоре сообщило издание RusNews. Также судья оштрафовал Надин Гейслер на 320 тысяч рублей.

Волонтерку арестовали в Белгороде в феврале 2024 года. Изначально ее обвинили в «публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Затем против нее возбудили дела о содействии «террористической деятельности» и госизмене. По версии российских следователей, они собирала деньги на финансирование ВСУ.

Обвинение требовало приговорить ее к 27 годам лишения свободы. «План такой: рекорд в России среди женщин — это Дарья Трепова, которой дали 27 лет. Мне хотят дать так же 27. Я планирую попросить судью, конечно, меня отпустить, но в ином случае, если он даст как прокуратура запросила — я попрошу дать 27 лет и 1 день, чтобы поставить новый рекорд в России», — говорила Надин Гейслер в суде после прений.

Что лежит в основе обвинений

По версии обвинения, 31 августа 2023 года Надин Гейслер опубликовала пост в инстаграме, в котором призывала жертвовать деньги украинскому батальону «Азов» (признан террористической организацией в России и запрещен). Надин Гейслер отрицает, что аккаунт, с которого опубликован пост, принадлежит ей.

На момент ареста волонтерки этот аккаунт в инстаграме был уже удален. В суде девушка и ее адвокаты говорили, что им неизвестно, что это за аккаунт и кто его вел.

По словам Алексея Прянишникова, следствие не смогло остановить ни IP-адрес устройства, с которого был опубликован пост, ни место, откуда совершались действия, в которых обвинили его подзащитную.

Кроме того, он утверждает, что следствие не предоставило никаких доказательств перечисления волонтеркой денег «Азову».

В СИЗО у Надин Гейслер начались проблемы со здоровьем: ее беспокоили тахикардия, проблемы со зрением, острые головные боли и и слабость, из-за которой она не может стоять на ногах.

Чем известна Надин Гейслер

До российского вторжения в Украину Надин Гейслер работала фотографом, после 24 февраля 2022 года начала заниматься сбором средств для беженцев и вывозом животных из Украины, организовала волонтерское движение «Армия красоток». Вместе с другими волонтерами отвозила украинцам продукты и лекарства, помогала эвакуировать украинцев из зоны боевых действий. В мае 2022 года она рассказывала об этом Би-би-си.

Би-би-си также известен случай, когда Надин Гейслер помогла женщине из Украины отыскать своих потерянных детей — в силу обстоятельств в разгар войны жительница Харьковской области оказалась со своими детьми по разные стороны фронта и потеряла с ними связь. Волонтерка спустя несколько месяцев поисков смогла обнаружить детей в одном из регионов России, благодаря чему стало возможным воссоединение семьи.

По сообщениям СМИ, волонтерка уехала из Белгорода в мае 2023 года после того, как девушку, которая донатила Гейслер, задержали в аэропорту российские пограничники. Тогда же она писала в инстаграме, что в Белгороде больше не осталось волонтеров из «Армии красоток».