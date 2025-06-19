"Особые": Путин оценил отношения России с Казахстаном

В ходе встречи с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин высказался об отношениях с Казахстаном, передает РИА Новости.

"У нас с Казахстаном особые отношения, это очевидно, все хорошо понимают, это у нас союзнические отношения в самом прямом смысле этого слова", - заявил российский лидер.

Также Путин добавил, что не видит никаких осложняющих моментов в отношениях между нашими странами.

"Казахстан для нас, безусловно, одно из самых близких нам государств, это наш союзник, я не вижу никаких осложняющих моментов в развитии наших отношений", - отметил он.

В ходе встречи с руководителями международных информационных агентств Путин также отметил важность развития отношений между РК и РФ.

"Касым-Жомарт Кемелевич - человек, который прекрасно понимает, какое значение для Казахстана имеет развитие отношений с Россией, и мы этим очень дорожим и отвечаем, и будем отвечать тем же", - сказал он.

Еще Путин прокомментировал сотрудничество Казахстана и России в сфере обороны.

"Упомянул уже, что мы являемся членами оборонительной организации - ОДКБ. Здесь наши министерства обороны сотрудничают на постоянной основе, очень эффективно работают. Я хочу подчеркнуть, что эта деятельность ни в коем случае никогда не была направлена и сегодня не направлена против третьих государств. Речь идет только об обеспечении безопасности в регионе нашей ответственности", - заявил президент РФ.

Отметим, на прошлой неделе Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с государственным праздником – Днем России.

"С удовлетворением отмечаю высокий уровень отношений дружбы и добрососедства между нашими государствами, что всецело соответствует духу стратегического партнерства и союзничества", – говорится в телеграмме.

А 17 мая глава России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в честь дня рождения.