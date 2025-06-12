Токаев поздравил Путина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с государственным праздником – Днем России.

"С удовлетворением отмечаю высокий уровень отношений дружбы и добрососедства между нашими государствами, что всецело соответствует духу стратегического партнерства и союзничества", – говорится в телеграмме.

Президент Казахстана пожелал Владимиру Путину дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания страны, говорится в сообщении Акорды.

Отметим, что День России – важный государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня.

Согласно официальному сайту Кремля, 2 июня 1994 года первый президент РФ Борис Ельцин обвил эту дату государственным праздником. До 2002 года праздник именовался День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации.

Как пишет ТАСС, с предложением о переименовании в 1998 году выступил Борис Ельцин в ходе своего телевизионного обращения к россиянам в честь праздника.

С 2002 года, согласно положениям нового Трудового кодекса РФ, праздник был официально переименован в День России.