"Танцевали, мешая спать": военных Израиля обвинили в издевательствах над Гретой Тунберг

Французский врач заявил, что Грета Тунберг и другие пассажиры перехваченной Израилем яхты подверглись насмешкам израильских военных, которые включали музыку и танцевали, мешая им спать.

Об этом французский врач Батист Андре рассказал в интервью BFMTV - перевод приводит Politico.

Батист Андре, находившийся на перехваченной Израилем "Селфи-яхте", по возвращении во Францию ​​сказал журналистам, что, хотя актов физического насилия не было, он стал свидетелем того, как израильские пограничники "издевались над пассажирами и намеренно лишали их сна", в частности, над Тунберг.

Андре утверждал, что как только кто-то засыпал, агенты включали музыку и танцевали.

По его словам, задержанные также испытывали трудности с доступом к еде и воде.

Напомним, Грета Тунберг вместе с еще 11 активистами планировала добраться до Газы на судне Madleen. В начале июня судно с 12 активистами на борту, включая Тунберг, отчалило от Сицилии. Команда намеревалась доставить в сектор Газа гуманитарную помощь: детское питание, муку, рис, памперсы, средства женской гигиены, наборы для опреснения воды.

Но министр обороны Израиля приказал армии перехватить судно, что и было сделано - израильские военные сообщали, что взяли контроль над судном активистов. Cама Тунберг заявила, что Израиль похитил ее.

"Мы были перехвачены и похищены в международных водах израильскими оккупационными силами или силами, поддерживающими Израиль. Я призываю моих друзей, семью и товарищей оказать давление на шведское правительство, чтобы меня и остальных освободили как можно скорее", - заявила активистка.

А вчера МИД Израиля сообщил о депортации Греты Тунберг и других пассажиров яхты.

Добавим, по информации на сайте Британской энциклопедии, Грета Тунберг – шведская экологическая активистка, основавшая собственное движение по решению проблемы изменения климата.

Она привлекла внимание международной общественности в 2018 году, когда почти три недели перед выборами в Швеции она пропускала занятия в школе, чтобы сидеть у здания парламента с табличкой "Школьная забастовка за климат".