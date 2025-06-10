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Израиль депортировал Грету Тунберг, пытавшуюся доплыть в сектор Газа

Опубликовано:

Грета Тунберг
Грета Тунберг. Фото: x.com/IsraelMFA

Грету Тунберг в числе других пассажиров перехваченной Израилем "Селфи-яхты", направлявшейся в сектор Газа, депортировали из страны, передает NUR.KZ со ссылкой на иностранное ведомство.

Информация об этом появилась в аккаунте МИД Израиля в соцсети Х.

"Пассажиры "Селфи-яхты" прибыли в аэропорт Бен-Гурион, чтобы вылететь из Израиля и вернуться в свои страны. Ожидается, что некоторые пассажиры уедут в течение следующих нескольких часов.

Те, кто откажется подписать документы о депортации и покинуть Израиль, предстанут перед судом в соответствии с израильским законодательством для вынесения решения о депортации", - говорится в публикации.

МИД Израиля добавляет, что консулы стран проживания пассажиров "Селфи-яхты" встречали их в аэропорту.

А в следующей публикации ведомство сообщает, что Грета Тунберг уже вылетела в Швецию через Францию.

Напомним, Грета Тунберг вместе с еще 11 активистами планировала добраться до Газы на судне Madleen. В начале июня судно с 12 активистами на борту, включая Тунберг, отчалило от Сицилии. Команда намеревалась доставить в сектор Газа гуманитарную помощь: детское питание, муку, рис, памперсы, средства женской гигиены, наборы для опреснения воды.

Но вчера министр обороны Израиля приказал армии перехватить судно, что и было сделано - израильские военные сообщали, что взяли контроль над судном активистов. Cама Тунберг заявила, что Израиль похитил ее.

"Мы были перехвачены и похищены в международных водах израильскими оккупационными силами или силами, поддерживающими Израиль. Я призываю моих друзей, семью и товарищей оказать давление на шведское правительство, чтобы меня и остальных освободили как можно скорее", - заявила активистка.

Добавим, по информации на сайте Британской энциклопедии, Грета Тунберг – шведская экологическая активистка, основавшая собственное движение по решению проблемы изменения климата.

Она привлекла внимание международной общественности в 2018 году, когда почти три недели перед выборами в Швеции она пропускала занятия в школе, чтобы сидеть у здания парламента с табличкой "Школьная забастовка за климат".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2253930-izrail-deportiruet-gretu-tunberg-pytavshuyusya-doplyt-v-sektor-gaza/