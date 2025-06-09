Израиль приказал армии перехватить Грету Тунберг, плывущую в Газу

Министр обороны Израиля распорядился не допустить прибытия к берегам сектора Газа судна Madleen со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг на борту, передает NUR.KZ со ссылкой на BILD.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что его страна не позволит судну Madleen, на борту которого находятся Тунберг и еще 11 активистов, войти в воды у сектора Газа. Дело в том, что морской путь в Газу находится под блокадой Израиля, чтобы не допустить поставок оружия террористической организации ХАМАС.

"Я распорядился, чтобы израильские вооруженные силы не допустили прибытия судна ненависти Madleen к побережью Газы, и приняли для этого все необходимые меры. Антисемитской Грете и ее друзьям, распространителям пропаганды ХАМАС, я говорю ясно и однозначно: лучше поверните назад — до Газы вы не доберетесь. Израиль будет противодействовать любой попытке прорвать блокаду или поддержать террористические организации — по воде, в воздухе или на суше", — написал Кац в X.

Уже в воскресенье Тунберг и ее соратники собираются достичь территориальных вод сектора Газа, чтобы, как они заявляют, бороться за улучшение гуманитарной помощи мирному населению Газы.