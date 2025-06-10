Российская армия заявила о заходе в Днепропетровскую область. Так ли это, и что говорят ВСУ

Министерство обороны России заявило 8 июня, что его войска пересекли административную границу Донбасса и зашли на территорию Днепропетровской области. Кремль говорит, что формирует здесь «буферную зону». Украинская сторона эту информацию отрицает.

Это перевод материала, опубликованного на сайте Украинской службы Би-би-си. Оригинал на украинском языке можно прочитать здесь.

Выход на границу якобы состоялся 7 июня в зоне ответственности российской группировки «Центр», ведущей свои наступательные действия на Покровском и частично Новопавловском направлениях.

На следующий день министерство сообщило, что российские войска продолжают «продвижение вглубь» Днепропетровской области и «увеличили площадь освобожденных территорий» в этом регионе.

Бывший президент России, а ныне заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев прямо объявил о «наступлении в Днепропетровской области». «Тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле», — написал он в телеграме.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал действия российской армии «формированием буферной зоны».

В Генеральном штабе ВСУ утверждения российской стороны называют недостоверными.

«Заявление российских оккупантов о заходе в Днепропетровщину — это дезинформация. Бои продолжаются в пределах Донецкой области», — заявил Украинской службе Би-би-си вечером 9 июня представитель Генштаба Андрей Ковалев.

Бои на границе областей

Другие украинские источники говорят, что формально российские военные всё же пересекли границу областей.

Боец 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ с позывным «Мучной» написал в своем телеграм-канале, что российским военным удалось добраться до границы областей в районе села Орехово Донецкой области (25 км юго-западнее Покровска).

«Сейчас враг имеет продвижение севернее Орехово на 3 км. Таким образом, они смогли на этом участке подойти к границе Донецкой области и зайти через небольшой ров в лесопосадку в Днепропетровской области. Это было сделано больше для физического подтверждения, а дальше будет видно!» — указывает украинский военнослужащий.

Военная корреспондентка телеканала «1+1» Юлия Кириенко-Меринова написала 7 июня, что несколько россиян смогли перебраться через противотанковый ров у границы областей, но впоследствии бойцы Сил обороны Украины их выбили.

«Ситуация такова, что враг критически близок к административной границе Днепропетровщины. Накануне российские солдаты даже перескочили противотанковый ров, и несколько наших позиций оказались в полуокружении. До рассвета оккупантов оттуда выбили», — рассказала она.

По ее словам, на этом участке фронта у россиян огромное преимущество в живой силе: соотношение пехоты 1 к 9.

Российские военные блогеры выложили кадры предположительного захода россиян на территорию Днепропетровской области. На видео с дрона три российских солдата перелезают через небольшой ров и заходят в лесополосу на границе двух областей.

OSINT-аналитики установили, что кадры, вероятно, сделаны севернее села Орехово на пути к населённому пункту Новопавловка. До этого важного логистического пункта ВСУ россиянам остается около 6 км, но они продвигаются к нему сразу с трех сторон.

Эксперты аналитической организации Conflict intelligence team (CIT) считают, что на опубликованных кадрах показан захват украинского опорного пункта российскими штурмовиками и их дальнейшее продвижение по территории Днепропетровской области «на несколько десятков метров».

К такому же выводу пришел и военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Репке.

В ежедневной сводке CIT, опубликованной утром 9 июня, говорится, что аналитики пока не увидели фотографий или кадров, подтверждающих наступление.

«Мы ожидаем, что в ближайшие дни или недели российская армия зайдет в Днепропетровскую область, но это ограничится боями за пограничные села, не более того», — считает соучредитель CIT Руслан Левиев (в российском реестре «иноагентов»).

Американский «Институт изучения войны» (ISW) не нашел геолокационных доказательств заявленных россиянами продвижений вблизи границы Днепропетровской области.

«В ноябре 2024 года ISW прогнозировал, что российское военное командование может продвинуться к юго-восточной части Днепропетровской области, чтобы перерезать украинские наземные линии связи, которые поддерживают украинские позиции в Донецкой области, и окружить эти украинские позиции для поддержки масштабной российской кампании по захвату всей Донецкой области», — пишет Институт в своем докладе за 8 июня.

По состоянию на утро 9 июня российская армия не имеет стабильного контроля на границе областей, до Днепропетровщины российским войскам остается преодолеть около 700 м в районе сел Орехово и Котляровка, показывает на своей онлайн-карте украинский OSINT-проект DeepState. В начале года эта дистанция составляла около 10–11 км.

В оперативно-стратегической группировке «Хортица», отвечающей за этот участок фронта, говорят о тяжелых боях в этом районе.

«Но о выходе на границы области, а тем более об их пересечении, речь не идет», — сказал Би-би-си официальный представитель группировки Виктор Трегубов.

Что касается обнародованного россиянами видео, то, по его мнению, оно никак не доказывает факт пересечения границы областей.

«Они [россияне] неделю назад выкладывали видео, на котором вроде бы какой-то флаг устанавливают [на границе Днепропетровщины]. Откуда мы знаем, где отсняты эти видео?» — сказал он.

По его словам, Россия распространяет информацию о будто бы состоявшемся вторжении в новую область Украины для «провокаций и распространения панических настроений» и для того, чтобы «продать российскому населению какую-либо победу».