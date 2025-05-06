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Премьер Венгрии объяснил, почему пошел на конфликт с Зеленским

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Виктор Орбан
Виктор Орбан. Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что был вынужден пойти на конфликт с президентом Украины Зеленским, поскольку услышал в его словах неприкрытую угрозу, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Об этом он сообщил на выступлении в венгерском парламенте.

Орбан пояснил, что был недоволен высказыванием Зеленского о том, что большинство граждан Венгрии выступают за вступление Украины в Евросоюз. Так президент Украины прокомментировал заявление Орбана о возможности банкротства европейской экономики из-за финансовой и военной помощи Киеву.

По мнению Орбана, вступление Украины в ЕС создаст угрозу для Венгрии и обанкротит Будапешт.

«В международной политике это может быть истолковано только как серьезная угроза, а венграм нельзя угрожать, и мы не можем мириться с такими угрозами», — сказал Орбан.

Он добавил, что выступает за то, чтобы «четко говорить с украинцами и сказать им, что их действия не идут на пользу» Венгрии. По его словам, «Зеленский сговорился с Брюсселем о приеме его страны в Евросоюз к 2030 году» и хочет, чтобы это решение было исполнено венграми.

Кроме того, как заявил Орбан, Зеленский рассчитывает, что в Венгрии появится проукраинское правительство, сформированное оппозиционной партией «Тиса», пользующейся поддержкой Брюсселя.

В Венгрии проходит референдум по вопросу о вступлении Украины в Евросоюз, организованный по инициативе правительства. Он продлится до конца мая. Орбан призвал всех граждан принять участие в голосовании, поясняя, что это «определит судьбу Венгрии на десятилетия вперед». Правительство страны обещает учесть результаты национального волеизъявления на переговорах с руководством ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2242314-premer-vengrii-obyasnil-pochemu-poshel-na-konflikt-s-zelenskim/