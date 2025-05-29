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Самолет потерпел крушение в Южной Корее

Опубликовано:

Самолет в небе
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

В четверг, 29 мая, в округе Намгу города Пхохан в Южной Корее потерпел крушение самолет, передает NUR.KZ со ссылкой на издание The Korea Times.

По данным издания, самолет принадлежит восточно-морским силам страны.

Крушение произошло в 13:52, и очевидцы сообщили о поднимающемся над горой дыме, говорится в материале.

РБК, ссылаясь на южнокорейские СМИ сообщает, что на борту самолета находились четыре человека. О погибших пока неизвестно.

Напомним, 29 декабря прошлого года при посадке в аэропорту южнокорейского Муана потерпел крушение Boeing 747. На борту находился 181 человек, включая 6 членов экипажа. Воздушное судно возвращалось из Бангкока.

Как писали СМИ, причиной катастрофы неисправности шасси могло стать возможное столкновение с птицами. Самолет при посадке отклонился от взлетно-посадочной полосы, столкнулся с ограждением и загорелся.

Позже стало известно, что все находившиеся на борту люди, за исключением двух спасенных, погибли в авиакатастрофе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования исполняющему обязанности президента Республики Корея Чой Сан Моку.

Позже мы также писали, что эксперты высказались о крушении самолета авиакомпании Jeju Air. По их мнению, к трагедии привело фатальное сочетание ряда факторов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2250114-samolet-poterpel-krushenie-v-yuzhnoy-koree/