СМИ сообщили о смерти главы палестинского движения ХАМАС

Мировые СМИ сообщают о смерти лидера палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара. Сообщается, что его тело было найдено в одном из туннелей на юге сектора Газа.

Первым информацию о смерти лидера ХАМАС сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на собственные источники в воскресенье. Данные из материала на русском языке привело издание РИА Новости.

"Источники подтвердили телеканалу, что тела Мухаммеда Синвара и десяти его помощников обнаружены в туннеле в Хан-Юнисе на юге сектора Газа", - сообщил телеканал.

Информацию о гибели Синвара приводит и издание Times of Israel. В материале пишут, что в результате серии израильских авиаударов, командир ХАМАС погиб в секторе Газа. В материале также подтверждаетcя информация о том, что тело было найдено в туннеле Хан-Юнис.

Отмечается, что Мухаммад Синвар был младшим братом бывшего лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, убитого израильскими силами обороны на юге сектора Газа в октябре прошлого года. Кроме того, согласно отдельному отчету, еще один брат - Закария Синвар, также был убит в результате израильского авиаудара.

Как пишет The Wall Street Journal, министр обороны Израиля подтвердил, что Синвар вероятно был убит. Выступая на закрытом заседании парламента, министр обороны Исраэль Кац заявил, что "судя по всем признакам, Мохаммед Синвар был убит" в результате удара, нанесенного по территории Европейской больницы в Хан-Юнисе.

"Израиль нацелился на подземную инфраструктуру, которую, по его словам, использовала группировка ХАМАС под больницей. Представители палестинского здравоохранения заявили, что в результате удара погибли шесть человек и более 40 получили ранения", - сказано в публикации.

Несколько дней назад Русская служба Би-би-си сообщала, что в результате израильского авиаудара по Европейской больнице в Хан-Юнисе на юге сектора Газа погибли по меньшей мере 28 человек и десятки получили ранения.

В сентябре 2024 года мы писали, что Израиль предложил главе политбюро палестинской группировки ХАМАС Яхье Синвару безопасный выход из сектора Газа в обмен на возвращение заложников и отказ движения от контроля над регионом.

В октябре того же года ЦАХАЛ проверял данные о смерти Синвара. В предыдущем сообщении говорилось, что личность погибших пока не подтверждали. Позже информацию о смерти главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара официально подтвердили.