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Взрыв на химическом заводе прогремел в Китае (фото, видео)

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Взрыв на заводе в Китае
Взрыв на заводе в Китае. Фото: t.me/shot_shot

На химическом заводе, расположенном на востоке Китая, произошел взрыв. Сообщается, что на заводе работает 500 человек. В Сети публикуются фото и видео с места событий.

На химическом заводе, расположенном в городском уезде Гаоми в провинции Шаньдун на востоке Китая, во вторник произошел взрыв, передает Центральное телевидение Китая - перевод приводит "РИА Новости".

"Двадцать седьмого мая около 11:57 (08:56 по Астане - прим. ред.) в цехе компании Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd. произошел взрыв. В настоящее время принимаются все необходимые меры по спасению и оказанию медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Telegram-канал SHOT сообщает, что на предприятии, производящем пестициды и химикаты, работает более 500 человек.

"Сила взрыва была настолько мощной, что разбила окна на складе, расположенном более чем в трех километрах от места взрыва. На месте происшествия сейчас более 200 сотрудников экстренных служб", - пишут авторы.

В соцсети Х появляются фото и видео с места событий.

Напомним, 23 мая на территории комбикормового завода в Алматинской области произошел взрыв мучной пыли, в результате которого пострадали четверо сотрудников предприятия.

Осенью прошлого года в редакцию NUR.KZ обратились жители Талгара, сообщив, что в их городе располагается "завод боеприпасов", где летом произошел взрыв. В госорганах, между тем, сообщили о погибших в результате взрыва.

Также в прошлом году в Акмолинской области от взрыва на производстве пострадал один из работников предприятия. С травмами его доставили в больницу. Было начато расследование.

Годом ранее 52-летний рабочий погиб во время взрыва на цементном заводе, расположенном в поселке Састобе Тюлькубасского района Туркестанской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2249466-vzryv-na-himicheskom-zavode-progremel-v-kitae-foto-video/