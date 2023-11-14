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Человек погиб при взрыве на цементном заводе в Туркестанской области

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Рабочий на заводе
Рабочий. Иллюстративное фото: aire images/Getty Images

52-летний рабочий погиб во время взрыва на цементном заводе, расположенном в поселке Састобе Тюлькубасского района Туркестанской области, передает МИА "Казинформ".

После взрыва в цехе троих пострадавших доставили в Сайрамскую районную больницу. По словам главного врача Ергали Садуакасулы, у двух пациентов 100-процентные ожоги тела, у третьего - 70-75 процентов. Он поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, мужчина 1971 года рождения скончался.

"В настоящее время в отделении интенсивной терапии находятся два человека. Они в крайне тяжелом состоянии. Медики оказывают всестороннюю помощь", - сообщил главврач Сайрамской районной больницы.

Напомним, весной этого года в селе Казахстан Коксуского района области Жетісу произошел взрыв в котельной. В результате происшествия погиб рабочий. Выяснялась причина ЧП.

А летом в Жанаозене сотрудник ГКП "Өзенэнергосервис" погиб от удара током прямо на столбе линии электропередачи. Как стало известно, мужчина проводил ремонтные работы в микрорайоне Рахат-3. В ДП Мангистауской области сообщили, что по данному факту заведено уголовное дело по статье 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2045701-chelovek-pogib-pri-vzryve-na-tsementnom-zavode-v-turkestanskoy-oblasti/

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