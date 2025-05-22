Минобороны США приняло "летающий дворец" за 400 млн долларов, подаренный Катаром Трампу

Минобороны США сообщило, что приняло от Катара самолет за 400 млн долларов. Его переоборудуют в президентский борт, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

"Министр обороны принял Boeing 747 из Катара в соответствии со всеми федеральными правилами и нормами. Министерство обороны будет работать над тем, чтобы обеспечить надлежащие меры безопасности и требования к функциональной миссии для самолета, используемого для перевозки президента Соединенных Штатов", — заявил главный представитель Пентагона Шон Парнелл

Однако источник телеканала заявил, что сделка еще не завершена и переговоры между юридическими группами продолжаются.

Парнелл не стал уточнять, оплатила ли администрация самолет, и переадресовал любые дополнительные вопросы о передаче ВВС США. CNN обратился за комментариями в посольство Катара в Вашингтоне.

Как отмечает телеканал, передача самолета вызвала дискуссии в политических кругах США. Демократы и несколько влиятельных республиканцев, которые обычно являются ярыми сторонниками президента, заявили, что выступают против потенциальной сделки по этическим соображениям.

Помимо этических и юридических вопросов, модернизация и установка необходимого оборудования безопасности и связи на подержанном самолете другого правительства, даже дружественного, является колоссальной задачей, отмечается в материале.

"Это может занять два года и обойтись в несколько раз дороже стоимости самого самолета . Американским разведывательным и силовым структурам, которым поручено провести капитальный ремонт, придется по сути разобрать самолет до каркаса и перестроить его с использованием необходимого оборудования", - рассказали телеканалу действующие и бывшие чиновники США.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что администрация Трампа готовится принять от королевской семьи Катара суперроскошный реактивный самолет Boeing 747-8 за 400 млн долларов, которые называют "летающим дворцом".

Сообщалось, что юристы Белого дома и Министерства юстиции пришли к выводу, что Минобороны США может принять такой дорогой подарок, не нарушая при этом законы о борьбе со взяточничеством или запрет Конституции (пункт о вознаграждениях) на принятие подарков любым должностным лицом правительства США "от любого короля, принца или иностранного государства". К такому же выводу пришли и генпрокурор США и главный юрист Трампа.

Позже Трамп отреагировал на эти новости, подтвердив, что Катар планирует подарить Пентагону самолет.

"Это подарок от страны, Катара, которую мы успешно защищали много лет. Он будет использоваться нашим правительством в качестве временного Air Force One, пока не прибудут наши новые Boeing, которые сильно запаздывают с поставкой", - сообщил Трамп.

При этом накануне на пресс-конференции в Белом доме Трамп нагрубил журналисту, спросившему президента про самолет.