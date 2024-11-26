Казахстанских чиновников будут наказывать за неисполнение поручений президента

Касым-Жомарт Токаев внес изменения в свои указы о мерах по улучшению работы государственного аппарата, передает NUR.KZ со ссылкой на Эталонный контрольный банк НПА Казахстана.

Согласно одному из изменений, теперь за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений президента РК, руководства Администрации президента на основе и (или) во исполнение поручений президента на политического государственного служащего налагается дисциплинарное взыскание.

При этом, согласно указу президента от 2000 года, дисциплинарное взыскание налагалось на:

противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение служащими возложенных на них обязанносте;

превышение должностных полномочий;

нарушение государственной и трудовой дисциплины, нарушение Правил служебной этики государственных служащих;

совершение коррупционного правонарушения, наказуемого в дисциплинарном порядке, а равно несоблюдение установленных законом РК "О государственной службе" ограничений, связанных с пребыванием на государственной службе, и (или) обязанностей государственных служащих.

Помимо этого, согласно документу, центральным и местным государственным органам совместно с уполномоченным органом по делам госслужбы до 31 декабря 2025 года поручено обеспечить автоматизацию кадровых процессов организаций, финансируемых из государственного бюджета, на базе информационной системы "Единая кадровая система".

Другое дополнение гласит, что увеличение штатов госорганов проводится путем перераспределения вакантных мест в порядке, определяемом правительством, за исключением случаев:

необходимость реагирования на чрезвычайное положение, вводимое президентом РК;

создание центральных государственных органов или их ведомств;

изменение административно-территориального устройства в соответствии с законом РК "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан";

в иных случаях – по поручению президента.

Не подлежат перераспределению между госорганами вакантные штатные единицы Администрации президента, аппарата правительства, аппаратов палат парламента, Судебной администрации, правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты, Минобороны, а также государственных органов, лимит штатной численности которых составляет менее 100 единиц.

Ознакомиться с документом подробнее можно здесь.

Отметим, согласно информации на портале eGov, существуют следующие виды дисциплинарного взыскания:

замечание;

выговор;

строгий выговор;

предупреждение о неполном служебном соответствии;

понижение в должности;

увольнение с занимаемой должности.

Основанием для наложения дисциплинарного взыскания является совершение административным государственным служащим дисциплинарного проступка.