Казахстанских чиновников будут наказывать за проступки на предыдущей должности

18 мая вступает в силу указ президента Касым-Жомарта Токаева, согласно которому госслужащие будут отвечать за проступки, совершенные на предыдущей должности, передает NUR.KZ.

Указ, подписанный президентом, опубликован на официальном сайте нормативных правовых актов. Документом вносятся изменения и дополнения в Указ президента РК от 29 декабря 2015 года № 152 "О некоторых вопросах прохождения государственной службы".

"Государственный служащий привлекается к дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного проступка на предыдущей государственной должности", - говорится в документе.

При этом данный пункт относится как к политическим, так и к административным госслужащим.

Вопрос дисциплинарной ответственности при этом рассматривается органом, в котором госслужащий занимал должность при совершении проступка. Материалы служебного расследования будет изучать Комиссия этого госоргана.

При этом госорган, в котором работает чиновник, будет осведомлен о начале служебного расследования в отношении него на прошлом месте работы. И в случае вынесения рекомендации о наложении дисциплинарного взыскания сообщение об этом тоже будет направлено по последнему месту работы госслужащего.

Приказ, опубликованный 8 мая, вступает в силу через 10 дней после официального опубликования - 18 мая.

Напомним, ранее также сообщалось, могут ли экс-чиновники снова занять должности на госслужбе после увольнения. Новые ограничения при приеме на работу чиновников ввели в начале этого года. Теперь для госслужащих многое зависит от срока давности нарушения.

Добавим, в ноябре прошлого года Касым-Жомарт Токаев внес изменения в свои указы о мерах по улучшению работы государственного аппарата. Теперь за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений президента Казахстана, руководства Администрации президента на основе и (или) во исполнение поручений президента на политического государственного служащего налагается дисциплинарное взыскание.

В этом году в мажилисе рассматривают изменения в законодательство о противодействии коррупции, в том числе введение публичного реестра коррупционеров. Сделать это предлагается с целью общественного порицания и нетерпимости к коррупции в обществе.