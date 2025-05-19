Президента Аргентины ударили микрофоном по носу

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что журналист аргентинского телеканала C5N специально ударил его микрофоном, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

О произошедшем сообщают аргентинские СМИ.

По их информации, корреспондент телеканала C5N задел микрофоном лицо главы государства, когда тот выходил с избирательного участка. Милей счел, что репортер сделал это намеренно.

"Вы ударили меня нарочно, этот микрофон ударил меня", — цитирует издание аргентинского лидера.

На видеоролике, который появился в соцсетях, видно, как президент выходит из здания избирательного участка и спускается по лестнице. Его окружили журналисты, затем красный микрофон одного из репортеров в толпе врезался в нос Милея. Тот отпрянул с возмущенным выражением лица.

Издание уточняет, что в это воскресенье по всему Буэнос-Айресу проходили выборы в местные органы власти. Партия Милея La Libertad Avanza ("Свобода наступает") в настоящее время занимает 15% мест в нижней палате и 10% в сенате.

Напомним, Хавьер Милей возглавил Аргентину почти год назад, в ноябре 2023-го. После вступления в должность Хавьер Милей хотел продать госСМИ и начал проводить в Аргентине "шоковую терапию", вдвое девальвировав песо. Однако вскоре аргентинский суд заблокировал реформы нового президента.

Позже Милей оказался в центре скандала на международной арене – заявления министра транспорта Испании о том, что президент Аргентины Хавьер Милей якобы принимал наркотики, привели к серьезному дипломатическому конфликту между Мадридом и Буэнос-Айресом.